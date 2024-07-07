Oldukça Gizemli... Herkes İngiltere'nin Yeni "First Lady"sini Merak Ediyor

İngiltere’deki son yapılan genel seçimlerde İşçi Partisi ipi göğüsledi. Uzun yıllardır iktidarda bulunan Muhafazakar Parti’nin liderliği son buldu. Başbakan olması muhtemel Keir Starmer kimdir? İngiltere’nin yeni first lady’si Victoria Starmer kimdir? T24 yazarı Ayça Atikoğlu kaleme aldı…

Victoria Secret ve Victoria Beckham'dan daha fazla anılacak Victoria Starmer, üniversite öğrencisiyken üye olduğu İşçi Partisi’nde tanışıyor eşi Keir Starmer ile. İnsan hakları savunucusu bir avukat. Keir eşiyle tanışmasını şöyle anlatıyor, “Belgelerin doğru olup olmadığına bağlı olduğu bir davaya bakıyordum. Belgeleri kim hazırladı dedim. Victoria dediler. Tanımıyordum. Telefon açtım. Emin misin, kesin mi falan gibi baskıcı sorular sordum. Cevap verdi verdi, sonunda telefonu yüzüme kapattı. Her şey böyle başladı.” Tartışmalı başlayan tanışma hikayeleri aşkla son buluyor.

Son derece güçlü bir karakter olduğu düşünülen First Lady, aslında yasal olarak Lady ünvanına sahip ama kendisi bu ünvanı kullanmıyor.

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