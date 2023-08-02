Nijerya'da difteri salgınında ölü sayısı artıyor

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da, son 3 ayda difteri salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı 83'e yükseldi.

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Nijerya'da difteri salgınında ölü sayısı artıyor

Nijerya Ulusal Sağlık Hizmetleri Ajansı (NPHCDA) Direktörü Faisal Shuaib, yaptığı açıklamada, difteri salgınının ülkenin farklı eyaletlerine yayılmaya devam ettiğini belirtti.

Mayıs-temmuz aylarında ülke genelinde 836 difteri vakasının görüldüğünü kaydeden Shuaib, salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 83'e çıktığını söyledi.

Shuaib, NPHCDA'nın Federal Sağlık Bakanlığı ve diğer ortaklarla işbirliği içinde bu salgına etkili bir şekilde müdahale etmek için gerekli tüm kaynakları seferber ettiğini aktardı.

Kuşpalazı olarak da bilinen difteri, "corynebacterium diphtheriae" adlı mikroorganizmanın boğaz, burun, göz ve deriye yerleşmesiyle ortaya çıkıyor. Bulaşıcı olan hastalık, ölüme yol açabiliyor.

Kaynak: AA

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