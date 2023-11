New York Post duyurdu: Federallerden New York Belediye Başkanı'na 'Türkevi' soruşturması

Kasım başında ABD'de federal savcılar ve FBI'ın, New York Belediye Başkanı Eric Adams'ın 2021 seçim kampanyasının yasa dışı yabancı bağış toplamak için Türkiye hükümetiyle işbirliği yapıp yapmadığını soruşturduğu ortaya çıkmıştı.

New York Post, O dönem Demokrat Parti'nin New York Belediye Başkanı Adayı ve Brooklyn Başkanı olan Adams'ın elektronik aletlerine el konulmasından sonra kendisi ile Türkiye Başkonsolosu Reyhan Özgür ve New York İtfaiyesi Komiseri Daniel Nigro arasındaki mesajlaşmaların federal müfettişler tarafından incelendiğini ifade etti.

New York Post'a konuşan kaynaklar, federal müfettişlerin sorularının merkezinde bu mesajlaşmaların olduğunu ifade etti.

Kaynaklar, mesajların seçmenleri adına konuşan bir temsilcinin yapacağı türde konuşmalar olduğunu ve suç teşkil etmediğinin kendilerine söylendiğini belirtti.

Habere göre Özgür, 5 Eylül 2021'de Türkevi'nin inşaatının tamamlandığını Adams'a bildirdi. Özgür, Türkevi'nin faaliyet gösterebilmesi için Yapılar Müdürlüğü'nden onaylar alması gerektiğini; ancak önce İtfaiye'den geçici sertifikaya ihtiyacı olduğunu bildirdi.

Kaynaklara göre Adams, Nigro'ya ulaşarak olayla ilgilenmesini istedi ancak kendisine bir emir vermedi.

Verilen brifinge göre Nigro 10 Eylül'de Adams'a yazarak, onayın 13 Eylül'de hazır olacağını ifade etti.

36 katlı Türkevi, 21 Eylül 2021'de resmen açıldı.

Eski Bronx Başkanı Rubén Díaz Jr., bahsi geçen mesajların bir suç teşkil etmediğini ifade ederek, "Bir sorun görmüyorum. Biz işletmeler, kurumlar ve seçmenlerimiz adına şehir kurumlarına telefonlar açarız. İşimiz bu" dedi.

New York Belediye Meclisi üyesi Kevin Riley de bu görüşe katıldığını belirterek, Adams'ın yanlış bir şey yapmadığı görüşünde olduğunu söyledi.