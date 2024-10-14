Netanyahu'dan Güvenlik Toplantısı Kararı

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun İran'a verilecek karşılık ve Lübnan'da yaşananları görüşmek için "güvenlik toplantısı" yapacağı açıklandı.

Netanyahu'dan Güvenlik Toplantısı Kararı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu başkanlığındaki toplantının yerel saatle 20.30'da yapılacağı aktarıldı. Görüşmede, İran'ın füze saldırısına verilecek karşılığın yanı sıra Lübnan'daki durumun ele alınacağı ifade edildi.

İsrail güvenlik kabinesi, geçen hafta da Netanyahu başkanlığında İran'a verilecek yanıtı görüşmek için toplanmış ancak bir sonuca varılmadığı bildirilmişti.

İran, 1 Ekim'de İsrail'e füze saldırısında bulunmuştu. Tel Aviv yönetimi, İran'ın bu saldırısına karşılık verileceğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

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