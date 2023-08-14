Nesli tükenmekte olan dişi aslan, kafesinden kaçtığı için öldürüldü

Güney Kore'nin Kuzey Gyeongsang eyaletinin Goryeong bölgesindeki bir çiftlikten kaçan ve "nesli tükenmekte olan" türler listesindeki dişi aslan, ormanlık alanda vurularak öldürüldü.

Son Güncelleme:
Nesli tükenmekte olan dişi aslan, kafesinden kaçtığı için öldürüldü

Yonhap'ın haberine göre, dişi aslanın yaşadığı çiftliğin sahibi, kafesin arka kapısının açık bulunduğunu ve aslanın kaçtığını fark ettiklerinde polise haber verdiklerini belirtti.

"Nesli tükenmekte olan türler" listesindeki aslanın bulunması için başlatılan operasyonda, aralarında polislerin, itfaiye personelinin ve bölge avcılarının bulunduğu 159 kişi görev aldı.

Yerleşim alanlarına kaçma riski bulunan aslanın, etkisiz hale getirilmesinin zaman alacağı gerekçesiyle öldürülmesine karar verildi.

Olayın polise haber verilmesinden yaklaşık bir saat sonra çiftliğe yakın ormanlık alanda bulunan aslan, vurularak öldürüldü.

Bölge yetkilileri, yalnızca büyükbaş hayvan yetiştirme ruhsatı bulunan turistik hayvan çiftliğinde aslanın kayıt dışı şekilde yetiştirildiği bilgisini paylaştı.

Öte yandan CNN'in haberine göre, Daegu Bölgesel Çevre Ofisinden yetkililer, dişi aslanın "nesli tükenmekte olan tür" kaydının bulunduğunu açıkladı.

Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (IUCN), aslanları, 2014'te "Tehdit Altındaki Türler Kırmızı Listesi"ne almıştı.

Son Güncelleme:
Star TV’de deprem! Yalı Çapkını dizisi başlamadan karıştı! Başrol değişiyor Star TV’de deprem! Yalı Çapkını dizisi başlamadan karıştı! Başrol değişiyor
Hollanda, hava sahasına yaklaşan Rus savaş uçaklarının durdurulduğunu bildirdi Hollanda ve Rusya arasında F-16 gerilimi!
Yaz aylarının vazgeçilmezi! Karpuz seçerken bilmeniz gereken teknik.. Bol sulu karpuz seçme tekniği Yaz aylarının vazgeçilmezi! Karpuz seçerken bilmeniz gereken teknik.. Bol sulu karpuz seçme tekniği
Irak hükümetinden Telegram kararı: "Şirket taleplere yanıt verdi" "Şirket taleplere yanıt verdi"
ÇOK OKUNANLAR
Ah ettikleri kişilerin hayatı değişiyor! Bu burçların ahını sakın almayın... Bu burçların ahını sakın almayın!
15 Ağustos'tan sonra mutluluktan uçacak burçlar belli oldu 15 Ağustos'tan sonra mutluluktan uçacak burçlar belli oldu
Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor: SGK Uzmanı Özgür Erdursun, ekim ayını işaret etti, en düşük emekli maaşını açıkladı Ekim ayını işaret etti, emekli maaşlarını açıkladı
Benzine yeni zam geliyor: Bu geceden itibaren geçerli olacak Benzine yeni zam geliyor
Meteoroloji saat verdi: Çok sayıda kent için sağanak uyarısı! Çok sayıda kent için sağanak uyarısı!