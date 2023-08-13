Irak hükümetinden Telegram kararı: "Şirket taleplere yanıt verdi"

Irak hükümeti 6 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, Telegram uygulamasına erişimin yasaklandığını duyurmuştu. Şirketle yapılan görüşmelerin ardında yasağın kaldırıldığı, Telegram şirketinin hükümetten gelen taleplere karşılık verdiği açıklandı.

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Irak hükümetinden Telegram kararı: "Şirket taleplere yanıt verdi"

Irak İletişim Bakanlığı 6 Ağustos'ta "devletin üst düzey makamlarının talebi üzerine" Telegram'a erişim yasağı kararının alındığını açıklamıştı.

Bakanlıktan yapılan yeni yazılı açıklamada, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'nin talimatı üzerine pazar gününden itibaren Telegram'a erişim yasağının kaldırılacağı belirtildi.

ŞİRKET İSTENİLEN VERİLERİ VERDİ

Açıklamada, "Yasak, uygulamanın sahibi şirketin, güvenlik makamlarının vatandaşların verilerini sızdıran tarafların tespiti konusundaki taleplerine yanıt vermesi üzerine kaldırıldı" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Irak'ın ifade özgürlüğüne karşı olmadığı ancak sosyal medya uygulamalarına sahip şirketlerin ülke yasalarına, güvenliğine ve kullanıcı verilerine saygı gösterme taahhüdünün önemli olduğu vurgulandı.

YASAK 1 HAFTA SÜRDÜ

Irak İletişim Bakanlığı 6 Ağustos'ta "devletin üst düzey makamlarının talebi üzerine" Telegram'a erişim yasağı kararının alındığını açıklamıştı.

Karara gerekçe olarak "devlete ait özel belgelerin sızdırılmasının önüne geçilmesi ve vatandaşların kişisel verilerinin korunması" gösterilmişti.

Irak'ta Telegram'ı aktif şekilde kullanan İran destekli Şii milisler, bu adıma sert tepki göstermişti. Söz konusu Şii milisler, Telegram'ın kapatılması talimatını hükümete ABD Büyükelçisi'nin verdiğini iddia etmişti.

Kaynak: AA

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