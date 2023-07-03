Nefes kesen anlar: 137 gündür kayıp olan Fransız'ı Türk denizciler buldu!

Porto Riko açıklarında aylardır kayıp olarak aranan Fransa vatandaşı, Türk denizciler tarafından bulundu. 6 saatlik çalışma sonrasında kurtarılan şahıs, Türk denizcilerle birlikte poz verdi.

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ABD tarafından Porto Riko açıklarında kayıp olarak aranan Fransa vatandaşı, 137 gün sonra Türklerin bulunduğu ham petrol gemisi tarafından kurtarıldı.

ABD tarafından Porto Riko açıklarında kayıp olarak aranan Fransa vatandaşı bulundu. Türklerin içinde bulunduğu ham petrol gemisi, 137 gündür denizde olan Fransız'a Karayip açıklarında ulaşırken, 6 saat süren arama-kurtarma operasyonu sonucu şahıs, gemiye çıkarıldı.

Sağlık durumunun iyi olduğu aktarılan Fransa vatandaşı, kamera kaydı alan Türk denizcilere poz verdi.

Nefes kesen anlar: 137 gündür kayıp olan Fransız'ı Türk denizciler buldu! - Resim : 1

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