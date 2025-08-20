NATO Genelkurmay Başkanları Ukrayna'yı Görüştü

NATO Genelkurmay Başkanları video konferansla Ukrayna gündemini masaya yatırdı. Toplantıda güvenlik garantisi gibi konular ele alındı.

NATO Genelkurmay Başkanları Ukrayna'yı Görüştü
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD’de peş peşe yapılan kritik görüşmelerin ardından NATO Genelkurmay Başkanları video konferansla Ukrayna’yı görüştü.

NATO Genelkurmay Başkanları, NATO Askeri Komite Başkanı Amiral Giuseppe Cavo Dragone başkanlığında Ukrayna gündemiyle düzenlenen video konferans toplantısında bir araya geldi. Toplantıda, Ukrayna'ya yönelik güvenlik garantisi gibi konular ele alındı.

Dragone yaptığı açıklamada, "Bugün NATO Genelkurmay Başkanları arasında harika ve samimi bir toplantı gerçekleşti" ifadelerini kullanarak, Avrupa'daki tüm NATO operasyonlarını denetleyen ABD'li General Alexus Grynkewich'in toplantıda güvenlik ortamına ilişkin mükemmel bir durum güncellemesi sunduğunu açıkladı.

NATO'nun birlik içinde olduğunu vurgulayan Dragone, "Ukrayna konusunda desteğimizi teyit ettik. Önceliğimiz adil, güvenilir ve kalıcı bir barış olmaya devam ediyor. Düşüncelerimiz cesur silah arkadaşlarımızla birlikte olmaya devam ediyor. Vatanlarını savunurken gösterdikleri amansız cesareti takdir ediyoruz" dedi.

Rusya’dan Ukrayna İçin NATO Resti!Rusya’dan Ukrayna İçin NATO Resti!Dünya

Etiketler
Ukrayna NATO
Mehmet Şimşek Net Tarih Verdi: Yeni Uygulama Çok Can Yakacak! Hem 3 Kat Ceza Hem De Haciz Yolda Yeni Uygulama Başlıyor! 3 Kat Ceza
Bugün Yeniden Doğmuş Gibi Olacaklar! Astrologlardan Beklenmedik Mesaj Bugün Yeniden Doğmuş Gibi Olacaklar! Astrologlardan Beklenmedik Mesaj
Rusya’dan Ukrayna İçin NATO Resti! Rusya’dan Ukrayna İçin NATO Resti!
İsrail 'Kanlı Planı' Uygulamaya Başladı: 'GAZZE'NİN ÇEVRESİ KUŞATILDI İsrail 'Kanlı Planı' Uygulamaya Başladı
ÇOK OKUNANLAR
Deniz Ailesinde DNA Testi Kaosu! Özcan Deniz’in Eski Eşi Hakkında Kardeşi Ercan Deniz’den Bomba İtiraf: Hamileliğine İnanmayıp… Deniz Ailesinde DNA Testi Kaosu
Mehmet Şimşek Net Tarih Verdi: Yeni Uygulama Çok Can Yakacak! Hem 3 Kat Ceza Hem De Haciz Yolda Yeni Uygulama Başlıyor! 3 Kat Ceza
Filmde Görür Görmez Mühendisliği Bırakıp Oraya Yerleşti! 8 Çeşitle 6 Ton Hasat Elde Etti, Paraya Para Demiyor Sadece 8 Tane Var, 6 Ton Hasat Zengin Edecek
FETÖ'cü Savcı Gültekin Avcı Serbest Kaldı FETÖ'cü Savcı Gültekin Avcı Serbest Kaldı
İstanbul'da Hissedilen Bir Deprem Meydana Geldi İstanbul'da Hissedilen Bir Deprem Meydana Geldi