Nasrallah'ın Cenaze Tarihi Belli Oldu

İsrail’in Lübnan’ın başkenti Beyrut'ta Hizbullah karargahına düzenlediği saldırıda sonucu hayatını kaybeden Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah’ın naaşı, yarın düzenlenecek törenle defnedilecek.

Nasrallah'ın Cenaze Tarihi Belli Oldu

Irak haber kaynaklarına göre, İsrail’in Lübnan’a saldırısı sonucu hayatını kaybeden Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’ın cenaze töreni cuma günü düzenlenecek. Haberde törenin saati ve yeri ile ilgili detaylara güvenlik gerekçesiyle yer verilmedi.

Lübnan yetkilileri ve basını ise konuya ilişkin henüz resmi bir açıklamada bulunmadı.

Nasrallah, 27 Eylül 2024'te İsrail’in Lübnan’ın başkenti Beyrut’a düzenlediği hava saldırısında öldürülmüştü.

Nasrallah Hakkındaki Flaş Gerçek: Öldürülmeden Önce Bu Teklifi Kabul EtmişNasrallah Hakkındaki Flaş Gerçek: Öldürülmeden Önce Bu Teklifi Kabul EtmişDünya

Nasrallah Suikastı Sonrası 'Domino Etkisi'! İsrail'in Sıradaki Hedefinde Kimler Var?Nasrallah Suikastı Sonrası 'Domino Etkisi'! İsrail'in Sıradaki Hedefinde Kimler Var?Dünya

Kaynak: ANKA

Etiketler
Nasrallah
NOW TV'de Beklenmedik Bir Veda Daha! Artık Ekranda Olmayacak NOW TV'de Beklenmedik Bir Veda Daha! Artık Ekranda Olmayacak
İpi Çekildi! Yeni Sezona Taşınan Kanal D Dizisi İçin Final Kararı İpi Çekildi! Yeni Sezona Taşınan Kanal D Dizisi İçin Final Kararı
İsrail'deki Saldırıda Bir Yunan Vatandaşı Hayatını Kaybetti İsrail'deki Saldırıda Bir Yunan Vatandaşı Hayatını Kaybetti
Gazze'de Can Kaybı Katlanıyor! 41 Bin 788 Oldu Gazze'de Can Kaybı Katlanıyor! 41 Bin 788 Oldu