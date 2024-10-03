Nasrallah'ın Cenaze Tarihi Belli Oldu

Irak haber kaynaklarına göre, İsrail’in Lübnan’a saldırısı sonucu hayatını kaybeden Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’ın cenaze töreni cuma günü düzenlenecek. Haberde törenin saati ve yeri ile ilgili detaylara güvenlik gerekçesiyle yer verilmedi.

Lübnan yetkilileri ve basını ise konuya ilişkin henüz resmi bir açıklamada bulunmadı.

Nasrallah, 27 Eylül 2024'te İsrail’in Lübnan’ın başkenti Beyrut’a düzenlediği hava saldırısında öldürülmüştü.

Kaynak: ANKA