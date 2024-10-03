İsrail'deki Saldırıda Bir Yunan Vatandaşı Hayatını Kaybetti

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in başkenti Tel Aviv'de düzenlenen bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden yedi kişi arasında bir Yunan vatandaşı da olduğunu açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Dün Tel Aviv'in Yafa bölgesinde meydana gelen terör saldırısını kesin olarak kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenler arasında Kudüs'te ikamet eden bir Yunan vatandaşının da bulunduğunu derin bir üzüntüyle duyuruyoruz. Mağdurun ailesine ve sevenlerine en içten başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz."

Bakanlık ayrıca, bölgedeki gerilimin giderek artması nedeniyle Lübnan’dan ayrılmak isteyen vatandaşları için bir yardım hattının faaliyete geçirildiğini ifade etti.

Kaynak: DHA