İsrail'deki Saldırıda Bir Yunan Vatandaşı Hayatını Kaybetti

İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki bıçaklı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı yediye yükselirken Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, hayatını kaybedenler arasında bir Yunan vatandaşı olduğunu duyurdu.

İsrail'deki Saldırıda Bir Yunan Vatandaşı Hayatını Kaybetti

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in başkenti Tel Aviv'de düzenlenen bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden yedi kişi arasında bir Yunan vatandaşı da olduğunu açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Dün Tel Aviv'in Yafa bölgesinde meydana gelen terör saldırısını kesin olarak kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenler arasında Kudüs'te ikamet eden bir Yunan vatandaşının da bulunduğunu derin bir üzüntüyle duyuruyoruz. Mağdurun ailesine ve sevenlerine en içten başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz."

Bakanlık ayrıca, bölgedeki gerilimin giderek artması nedeniyle Lübnan’dan ayrılmak isteyen vatandaşları için bir yardım hattının faaliyete geçirildiğini ifade etti.

İsrail Ordusundan Kritik Açıklama! 'Hamas Liderini Öldürdük'İsrail Ordusundan Kritik Açıklama! 'Hamas Liderini Öldürdük'Dünya

İsrail'den Beyrut'a Bir Saldırı Daha!İsrail'den Beyrut'a Bir Saldırı Daha!Dünya

Kaynak: DHA

Etiketler
İsrail Yunanistan
İpi Çekildi! Yeni Sezona Taşınan Kanal D Dizisi İçin Final Kararı İpi Çekildi! Yeni Sezona Taşınan Kanal D Dizisi İçin Final Kararı
Avro Bölgesi'nde ÜFE Artışı Avro Bölgesi'nde ÜFE Artışı
İzmir'den Valizini Dolduran Bu Ülkeye Göç Ediyor! Akın Akın Gidenler Var İzmir'den Valizini Dolduran Bu Ülkeye Göç Ediyor! Akın Akın Gidenler Var
İsrail Ordusundan Kritik Açıklama! 'Hamas Liderini Öldürdük' İsrail Suikast Serisine Devam Ediyor!