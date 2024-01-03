Nasrallah: İsrail, Lübnan'a saldırırsa sınırsız, kuralsız bir savaşa gireriz

Lübnan'da Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin 3 Ocak 2020'de suikastla öldürülmesinin yıldönümünde açıklamalarda bulundu. İlk olarak, Hamas liderlerinden Salih el Aruri'ye de dün Beyrut'ta suikast düzenlemesine ilişkin konuşan Nasrallah, Aruri'nin öldürülmesini "Dahiye'ye yönelik açık bir İsrail saldırısı" olarak niteledi. Hizbullah lideri, Aruri'nin ve beraberinde öldürülenlerin ailelerine taziyelerini iletti.

Hamas'ın Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el Aruri ve beraberindeki 6 kişi, dün İsrail'in insansız hava aracı ile düzenlediği saldırıda Beyrut'ta "Hizbullah'ın kalesi" olarak kabul edilen "Dahiye"de öldürülmüştü.

Nasrallah, bugün Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin suikastının dördüncü yılında düzenlenen anma törenine yönelik saldırılara da değindi. Nasrallah, Süleymani ve Devrim Muhafızları Kudüs Gücü'nün, Filistinli grupların askeri güçlerini artırmalarına yardımcı olmak için her adımda onların yanında olduğunu söyledi.

'ARURİ SUİKASTI 'ZAFER İMAJI' SUNMA ÇABASI'

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına işaret eden Nasrallah, "'Demokratik İsrail' imajı çöktü. İsrail artık, çocukları ve sivilleri öldüren, aç bırakan bir ülke olarak görülüyor" dedi. Gazze'de üç aydır devam eden çatışmalarda İsrail'in 'herhangi bir stratejik zafer elde edemediğini' söyleyen Hizbullah lideri, “Dün gece El Aruri'ye yönelik hain suikastla zafer imajı sunmaya çalışıyorlardı. Peki, Gazze'de neredeler?" ifadelerini kullandı.

'CEZASIZ KALMAYACAK'

İsrail'in Lübnan'a saldırması halinde 'kuralsız bir savaşın' patlak vereceğini dile getiren Nasrallah, Aruri suikastının cezasız kalmayacağını vurgulayarak İsrail'i Lübnan'a saldırmaması konusunda uyardı. Hizbullah lideri, şöyle konuştu: "Eğer düşman Lübnan'a saldırmayı düşünürse, o zaman bizim savaşımız sınırsız, kuralsız olacaktır. Savaştan korkmuyoruz. Tereddüt etmiyoruz."