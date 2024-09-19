Myanmar'ı Tufan Vurdu: Can Kaybı 268'e Yükseldi

Asya ülkesi Myanmar'da Yagi Tayfunu vurdu. Tayfunun yol açtığı sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 268'e yükseldi.

Myanmar'ı Tufan Vurdu: Can Kaybı 268'e Yükseldi

Asya'yı bu yıl vuran en güçlü tayfun olan Yagi'nin beraberinde getirdiği sel ve toprak kaymalarında can kaybı artıyor. Devlet İdare Konseyinden yapılan açıklamada, hayatını kaybedenlerin sayısının 268'e yükseldiği, 88 kişinin ise kayıp durumda olduğu belirtildi.

Myanmar'ı Tufan Vurdu: Can Kaybı 268'e Yükseldi - Resim : 1

Naypyidaw, Kayah, Kayin, Bago, Magway, Mandalay, Shan ve Ayeyarwady dahil olmak üzere birçok noktada yolların, köprülerin, evlerin, iş yerlerinin ve okulların hasar gördüğü aktarıldı.

Myanmar'ı Tufan Vurdu: Can Kaybı 268'e Yükseldi - Resim : 2

Hükümetin hayatını kaybedenlerin yakınlarına maddi destek sağlayacağı, selden etkilenen bölgelerdeki hasarın düzeyine göre daha fazla yardım verileceğini ifade edildi.

Myanmar'ı Yagi Tayfunu Vurdu! Can Kaybı ArtıyorMyanmar'ı Yagi Tayfunu Vurdu! Can Kaybı ArtıyorDünya

Kaynak: İHA

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