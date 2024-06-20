Motoru alev alan yolcu uçağı acil iniş yaptı

Malezya Hava Yollarına ait yolcu uçağı, Hindistan'dan havalandıktan kısa süre sonra motoru alev aldığı gerekçesiyle acil iniş yaptı.

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Motoru alev alan yolcu uçağı acil iniş yaptı

Hindistan'da Malezya Hava Yollarına ait Boeing 737 tipi uçak, motorunun alev alması sonucu acil iniş yaptı.

Hindistan basınındaki haberlere göre, Haydarabad’daki Rajiv Gandhi Uluslararası Havalimanı’ndan yerel saatle 00.30'da Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'a doğru hareket eden Malezya Havayolları’na ait Boeing 737 tipi yolcu uçağının motorunda, kalkıştan kısa süre sonra yangın çıktı.

İçerisinde 138 yolcunun bulunduğu "MH199" sefer sayılı uçak, motorunun alev alması sonucu yerel saatle 03.21'de havalimanına geri döndü.

Havalimanına güvenli iniş yapan yolcu uçağını, çok sayıda itfaiye ve ambulans ekibi karşıladı.

Uçaktaki bir yolcu tarafından sosyal medyada paylaşılan görüntüde, uçak havadayken motorundan kıvılcımların çıktığı görüldü.

Malezya Hava Yollarından yapılan açıklamada, söz konusu gelişme doğrulanırken tüm yolcuların güvenli şekilde havalimanına indiği ve olayın soruşturulduğu kaydedildi.

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