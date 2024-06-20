Almanya'da gizli rapor sızdı, tank siparişi ortaya çıktı!

Almanya Federal Meclis Bütçe Komisyonu'na sunulan gizli rapor ortaya çıktı. Almanya'nın raporda, 105 yeni Leopard 2A8 ana muharebe tankı sipariş edeceği öne sürüldü.

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Almanya'da gizli rapor sızdı, tank siparişi ortaya çıktı!

Almanya'nın yaklaşık 3 milyar avro değerinde 105 yeni Leopard 2A8 ana muharebe tankı sipariş edeceği öne sürüldü.

Spiegel dergisinin internet sitesinde yer alan haberde, Alman Savunma Bakanlığının silah üreticisi Krauss-Maffei Wegmann ve Nexter (KNDS) ortak girişimine yaklaşık 3 milyar avroluk 105 Leopard 2A8 ana muharebe tankı siparişi vereceği iddia edildi.

GİZLİ RAPOR KAYNAK GÖSTERİLDİ

Federal Meclis Bütçe Komisyonuna sunulan gizli raporu kaynak gösteren Spiegel'in haberinde bu siparişe Komisyonun onay vermesi gerektiği belirtildi.

Almanya'da gizli rapor sızdı, tank siparişi ortaya çıktı! - Resim : 1

2030 YILINA KADAR ORDUYA TESLİM EDİLECEK

Komisyona sunulan belgede oluşturulacak yeni tank tugayının "NATO ittifakında ileri savunmanın ilk unsurlarından biri" olacağının vurgulandığı ifade edildi. Sipariş edilecek tankların 2030 yılına kadar orduya tesliminin beklendiği bildirildi.

ALMANYA SİLAHLI KUVVETLERİNDE KAÇ TANK VAR?

Alman Silahlı Kuvvetlerinin envanterinde şu anda çeşitli tiplerde yaklaşık 310 Leopard tankı bulunuyor. Yeni alımlarla bu sayı üçte bir oranında artmış olacak.

Kaynak: Gerçek Gündem

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