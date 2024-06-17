Motoru alev alan uçak acil iniş yaptı

Yeni Zelanda'da Virgin Australia hava yolu şirketine ait Boeing 737 tipi uçak, motorunda yangın çıkınca acil iniş yaptı.

Motoru alev alan uçak acil iniş yaptı

Yeni Zelanda'da motoru alev alan yolcu uçağı acil iniş yaptı.
ABC News Avustralya'nın haberine göre, Yeni Zelanda'daki Queenstown Havalimanı yetkilileri, "VA148" sefer sayılı uçağın motorlarından birinin kalkıştan bir süre sonra alev aldığını açıkladı.
Yetkililer, yerel saatle 17.50'de Avustralya'nın Melbourne kentine gitmek üzere havalanan Boeing 737 tipi uçağın Güney Adası'ndaki Invercargill Havaalanına güvenli şekilde indiğini kaydetti.
Virgin Australia Hava Yolları operasyon şefi Stuart Aggs, yangının motora kuş çarpması nedeniyle çıkmış olabileceğini söyledi.
Uçaktaki 67 yolcu ve 6 kişilik mürettebatın sağlık durumuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Kimse tahmin etmemişti! Türkiye'nin 30 yıllık dev firması iflasın eşiğine geldi Kimse tahmin etmemişti! Türkiye'nin 30 yıllık dev firması iflasın eşiğine geldi
Durumu iyi olanların gözdesi; İstanbul'da yaşanacak en iyi 12 semt belli oldu! Durumu iyi olanların gözdesi; İstanbul'da yaşanacak en iyi 12 semt belli oldu!
Akdeniz’de göçmen faciası: 10 ölü, en az 50 kayıp Akdeniz’de bir göçmen faciası daha!
İsrail Başbakanı Netanyahu'nun oğlundan orduya 'ihanet' suçlaması Netanyahu'nun oğlundan orduya 'ihanet' suçlaması
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji'den 6 il için uyarı! Gök gürültülü sağanak bekleniyor Meteoroloji'den 6 il için uyarı!
Fatih Terim imzayı attı: İşte yeni takımı Fatih Terim imzayı attı
Benzin ve motorine dev zam geliyor Benzin ve motorine dev zam geliyor
Türkiye'nin dev süt şirketi iflas etti! Fabrika icradan satışa çıktı Türkiye'nin dev süt şirketi iflas etti!
CHP lideri Özgür Özel'in mezarlıktaki diyaloğu sosyal medyada gündem oldu CHP lideri Özgür Özel'in dikkat çeken diyaloğu