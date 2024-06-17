Motoru alev alan uçak acil iniş yaptı

Yeni Zelanda'da motoru alev alan yolcu uçağı acil iniş yaptı.

ABC News Avustralya'nın haberine göre, Yeni Zelanda'daki Queenstown Havalimanı yetkilileri, "VA148" sefer sayılı uçağın motorlarından birinin kalkıştan bir süre sonra alev aldığını açıkladı.

Yetkililer, yerel saatle 17.50'de Avustralya'nın Melbourne kentine gitmek üzere havalanan Boeing 737 tipi uçağın Güney Adası'ndaki Invercargill Havaalanına güvenli şekilde indiğini kaydetti.

Virgin Australia Hava Yolları operasyon şefi Stuart Aggs, yangının motora kuş çarpması nedeniyle çıkmış olabileceğini söyledi.

Uçaktaki 67 yolcu ve 6 kişilik mürettebatın sağlık durumuyla ilgili açıklama yapılmadı.

