Moskova'da Bir Binada Patlama! 2 Ölü
Rusya'nın başkenti Moskova'da bir binada patlama meydana geldi. Patlamada 2 kişi öldü, 3 kişi ise yaralandı.
Rus haber ajansı TASS'ın aktardığına göre, Moskova'nın kuzeybatısında bulunan çok katlı binada patlama meydana geldi. Patlamada 2 kişi yaşamını yitirirken, 3 kişi yaralandı. Ölenlerin arasında binadaki bir güvenlik görevlisi ile Donbas'ta gönüllü taburun kurucusu ve Donetsk Boks Federasyonu Başkanı Armen Sarkisyan da bulunuyor.
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, patlayıcı maddenin binadaki asansöre yerleştirildiği ve kasten öldürmeye teşebbüs olarak değerlendirildiği belirtildi. Sarkisyan'ın Ukrayna'da aranan şahıslar listesinde bulunduğu ifade ediliyor.
Kaynak: AA-DHA
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