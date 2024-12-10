Mısır'da 4 Katlı Bina Çöktü: Ölü ve Yaralılar Var

Mısır'ın başkenti Kahire'de 79 numaralı Abbasiya Caddesi’nde bulunan 4 katlı bir bina çöktü. Çöken binanın enkazında ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. İki kişinin hayatını kaybettiği öğrenilirken, arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor. Enkazdan çıkarılan cansız bedenler ise ambulansa taşındı.

Kaynak: AA