Suriye'de Ekonomik Çöküşün Faturası! Kasada 'Para Sayma Makineli' Ödeme Dönemi

Suriye’de 11 yıl süren iç savaşın ardından terör örgütü Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ), Halep ve Hama kentlerinden sonra başkent Şam'ı da ele geçirmiş, Suriye Ordu Komutanlığı Esad yönetiminin düştüğünü açıklamıştı.

HESABI PARA SAYMA MAKİNESİYLE ALDI

Suriye’deki son gelişmelerin ardından bölgedeki alışveriş yapan TV100 ekibinin ödediği ücret dikkat çekti.

"Kübra Par'la Farklı Açılar" programıyla ekranlarda gündemi değerlendiren TV100 Sunucusu Kübra Par, çektiği video ile Suriye’deki alışveriş şartlarındaki son durumu gösterdi. Bölgede alışveriş yapan Tv100 ekibi 4 dürüm ve 6 içecek alarak 250 bin Suriye Lirası ödedi. TV100 ekiplerinin ekrana getirdiği görüntülerde, esnafın hesabı para sayma makinesinde sayarak aldığı görüldü.

“4 DÜRÜM, 6 İÇECEĞE 250 BİN SURİYE LİRASI ÖDÜYORLAR”

Sunucu Ebru Baki, ekrana gelen görüntüleri şöyle açıkladı: Kübra Par, biliyorsunuz ki Suriye’de, alışveriş yapmışlar. 4 dürüm, 6 içecek alıyorlar. Buna 250 bin Suriye Lirası ödüyorlar. Fakat 250 bin Suriye Lirası para sayma makinesinde sayılmak zorunda kalıyor. Çünkü paranın değeri o kadar yok ki. Döviz bozdurduğunuzda o kadar para veriyorsunuz kocaman böyle, deste deste paranız oluyor.

Kaynak: TV100