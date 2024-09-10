Mısır ve Suudi Arabistan'dan İsrail'e 'Gazze' Tepkisi

Mısır ve Suudi Arabistan, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde "güvenli olduğu" iddia edilen El-Mevasi bölgesinde yerinden edilen sivillerin kaldığı çadırlara düzenlediği saldırıyı kınadı.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Mısır, İsrail'in Gazze Şeridi'nde sivillere karşı sürdürdüğü katliamları kınıyor. Uluslararası insani hukuk ve insan haklarının en temel kurallarının ihlalinin açık göstergesi olan bu katliamlar, bu insani acıya son verecek etkili bir uluslararası eylemin yokluğu nedeniyle gerçekleşiyor" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, uluslararası tüm etkin taraflara "çifte standarda son verilmesi" çağrısı yapıldı ve tüm bu yaşananlara karşı insani ve ahlaki sorumluluğun üstlenilmesinin önemi vurgulandı.

Öte yandan Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Suudi Arabistan, yeni bir saldırıda onlarca kişinin ölümüne ve yaralanmasına, İsrail savaş mekanizmasının savunmasız sivillere karşı tekrarlayan ihlallerine eklenen El-Mevasi saldırısını güçlü bir şekilde kınıyor" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Suudi Arabistan'ın, İsrail'in Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü soykırım savaşını şiddetle reddettiği vurgulanarak derhal ateşkesin sağlanması çağrısında bulunuldu.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde yerinden edilenlerin çadırlarına düzenlediği saldırıda en az 40 kişi hayatını kaybetmişti.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları Han Yunus'un batısında "güvenli olduğu" iddia edilen El-Mevasi bölgesinde yerinden edilen sivillerin kaldığı çadırlara 3 füze saldırısı düzenlemişti.

Kaynak: AA