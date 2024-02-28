Yanardağı faaliyete geçti, uçuşlar iptal edildi

Meksika'da Popocatepetl Yanardağı'nın faaliyete geçmesi üzerine bazı havayolu şirketleri uçuşlarını iptal etmek zorunda kaldı.

Yanardağı faaliyete geçti, uçuşlar iptal edildi

Meksika Ulusal Afet Önleme Merkezi, Popocatepetl Yanardağı'nın 77 kez kül püskürtmesi üzerine gerekli önlemlerin alınması için "ikinci seviye" alarm verildiğini bildirdi.

CNN'in haberine göre, dumanlar ve kül yağışı nedeniyle bazı havayolu şirketleri, başkent Mexico City'deki Benito Juarez Uluslararası Havalimanı'ndaki uçuşlarını iptal etti.

Ulusal Sivil Koruma Koordinatörlüğünden yapılan açıklamada, yanardağdan yayılan duman ve kül yağışının şimdilik bölgeye yakın kentlerin sakinlerine herhangi bir risk oluşturmadığı ancak yanardağ faaliyetlerinin yakından izleneceği kaydedildi.

Kaynak: AA

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