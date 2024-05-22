Meksika'da korkunç olay: Silahla vurulmuş 10 ceset bulundu

Meksika'nın Guerrero eyaletindeki bir mahallede çok sayıda ceset bulundu. Olayın suç örgütlerinin hesaplaşmasından kaynakladığı belirtilirken cesetlerin silahla vurulduğu belirlendi.

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Meksika'da korkunç olay: Silahla vurulmuş 10 ceset bulundu

Meksika'nın Guerrero eyaleti Kamu Güvenliği Sekterliğinden yapılan açıklamada, Acapulco kentindeki Emliano Zapata Mahallesi'nde çok sayıda ceset bulunduğu bildirildi.

Açıklamada, olayın organize suç örgütlerinin hesaplaşmasından kaynaklandığı belirtildi.

Açıklamada, bu kişilerin silahla öldürüldükten sonra cadde kenarlarına atıldığı ifade edildi.

Güvenlik güçleri, şüphelilerin bulunması için çalışma başlattı.

Pasifik'e kıyısı olan Acapulco kenti, uyuşturucu kaçakçılığı açısından geçiş noktası olarak kabul ediliyor.

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Güvenlik verilerine göre Guerrero'da, 2023'te şiddet olaylarından 1890 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

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