İspanya, Norveç ve İrlanda Filistin’i bağımsız devlet olarak tanıyacaklar

İspanya, İrlanda ve Norveç Filistin Devleti'ni resmen tanıyacakları bildirildi.

Norveç hükümeti, ülke basınında yer alan haberlere göre Filistin'i devlet olarak tanıma kararı aldı. Başbakan Jonas Gahr Støre yaptığı açıklamada kararı doğruladı.

NORVEÇ HÜKÜMETİ FİLİSTİN'İ 1967 SINIRLARIYLA 28 MAYIS'TA TANIYACAĞINI DUYURDU

Norveç hükümeti Filistin'i, uluslararası hukuka ve ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarına uygun şekilde 1967 sınırlarıyla 28 Mayıs'ta tanıyacağını duyurdu.

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Norveç hükümeti, Norveç'in Filistin'i bir devlet olarak tanımasına karar verdi." dedi.

On binlerce kişinin öldüğü ve yaralandığı bir savaşın ortasında hem İsraillilere hem de Filistinlilere siyasi çözüm sunan tek alternatifi canlı tutmaları gerektiğini belirten Store, bunun, "yan yana, barış ve güvenlik içinde yaşayan iki devlet" olduğunun altını çizdi.

Hükümetten yapılan açıklamada, Norveç'in iki devletli çözümü desteklediği ve ilerletmeye çalıştığı vurgulanarak Filistin'in bir devlet olarak tanınmasının, Norveç'in, Orta Doğu'daki çatışmaya kalıcı bir çözümün sadece iki devletli bir çözüm yoluyla sağlanabileceği yönündeki uzun süredir devam eden tutumunu vurguladığı bildirildi.

Açıklamada, Filistin'in, Avrupa'daki benzer görüşe sahip ülkelerle eş zamanlı olarak, uluslararası hukuka ve ilgili BMGK kararlarına uygun şekilde 1967 sınırlarıyla 28 Mayıs'ta tanınacağı belirtildi.

İSPANYA

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez de bugün, İspanya'nın Filistin'i 28 Mayıs'ta resmen devlet olarak tanıyacağını duyurdu.

İRLANDA

İrlanda Başbakanı Simon Harris ise, aldıkları kararı resmen ilan ederek daha fazla ülkenin Filistin devletini tanımasını beklediklerini söyledi.

İSRAİL ELÇİLERİ GERİ ÇAĞIRIYOR

Bu açıklamaların ardından İsrail, karşı adım olarak İrlanda ve Norveç'teki elçilerini geri çağırma kararı aldı.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürerken bazı ülkeler Filistin'i devlet olarak tanıma kararı almış ya da bu yönde adım atacaklarını açıklamıştı.

Kaynak: AA