Meksika'da ilk kadın devlet başkanı seçildi: 1 gün sonra kadın belediye başkanı öldürüldü

Meksika’da Claudia Sheinbaum'un ülke tarihinin ilk kadın devlet başkanı seçildi. Seçimlerden bir gün sonra batıdaki Cotija şehrinin kadın Belediye Başkanı Yolanda Sanchez Figueroa, silahlı saldırıda öldürüldü.

Meksika'da ilk kadın devlet başkanı seçildi: 1 gün sonra kadın belediye başkanı öldürüldü

Meksika’nın ulusal basınındaki haberlere göre, Cotija kentinin kadın Belediye Başkanı Yolanda Sanchez Figueroa, sokak ortasında silahla vurularak hayatını kaybetti.

Michoacan eyaleti İçişleri Bakanlığının X hesabından yapılan açıklamada, Figueroa’nın öldürülmesi kınandı.

Figueroa, Eylül 2023’te Jalisco eyaletinin Guadalajara şehrinde bir alışveriş merkezinden kaçırılmış ve 3 gün sonra bulunmuştu.

Meksika'da olaylı seçim: Bir başkan adayı daha öldürüldüMeksika'da olaylı seçim: Bir başkan adayı daha öldürüldüDünya

Meksika'da 2 Haziran'da yeni devlet başkanını belirlemek için seçimler yapılmıştı. Dün açıklanan sonuçlara göre, Claudia Sheinbaum, seçimleri kazanmıştı.

Kaynak: AA

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