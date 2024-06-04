Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Çin'in toprak bütünlüğüne, siyasal egemenliğine bizim desteğimiz tamdır

Dışişleri Bakanı Fidan'ın resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Çin'de temasları sürüyor. Fidan, mevkidaşı Wang ile bir araya geldi. Heyetler arası görüşmenin ardından Fidan ve Wang ortak basın toplantısı düzenledi. Wang, şöyle konuştu:

"Son senelerde iki ülkenin liderlerinin önderliğinde ikili ilişkiler sağlıklı bir şekilde gelişmiş ve her alandaki iş birliği derinleşmiştir. Çin tarafı ikili ilişkilerin iyi gelişmesinden memnundur. Az önce sayın Bakan ile ikili ilişkilerin geleceği ve uluslararası ve bölgesel konular hakkında görüş alışverişinde bulunduk.

"ÇİN, TÜRKİYE'NİN 'TEK ÇİN' İLKESİNİ İZLEMESİNİ TAKDİRLE KARŞILIYOR"

Birbirimizin temel hassasiyetlerini desteklemeliyiz. Karşılıklı siyasi güveni pekiştirmeliyiz. Yabancı güçlerin demokrasi, insan hakları gibi kisveler altında iki ülkenin içişlerine karışmasına karşı çıkmalıyız. Çin tarafı, Türk tarafının 'Tek Çin' ilkesini izlemeye devam etmesini takdirle karşılıyor. Türk halkının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde bağımsız gelişme yolunu keşfetmesini destekliyoruz. Stratejilerimizi uyumlu hâle getirmeliyiz ve karşılıklı yarara dayalı ilişkileri derinleştirmeliyiz. İki ülke kadim İpek Yolu'nun iki ucunda bulunuyor. Kuşak ve Yol girişiminin ortaklarıdır.

Gazze'de ateşkes sağlamlalı ve Orta Doğu bölgesinin barış ve istikrarını korumalıyız. Orta Doğu'nun ev sahibi Orta Doğu halkıdır. Orta Doğu ülkelerinin dayanışma içinde kendi sorunlarını çözmesini destekliyoruz. Bölgemizin huzura kavuşmasını destekliyoruz. Gazze konusunda en sıcak konudur. Bir an önce ateşkes sağlanmalıdır, insani durum iyileştirilmelidir ve bütün esirler serbest bırakılmalıdır. İki devletli çözüm Filistin sorununun temel çıkış yoludur. Filistin'in BM'nin resmi üyesi olmasını destekliyor iki taraf da."

“KISITLAMALARIN KALDIRILMASI GİBİ PRATİK TEKLİFLERDE BULUNDUM”

Fidan ise konuşmasında şunlara değindi:

"Çin ve Türkiye Asya’nın iki kadim medeniyeti, Asya’nın itici motoru. İki milletin, iki medeniyetin kurumsal işbirliği çerçevesi içerisinde beraber çalışmaktan ve refahı, barışı, istikrarı ilerletme konusundaki azimleri fevkalade önemli.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Çin Devlet Başkanı sayın Şi Cinping'in ortak anlayışları ve vizyonları doğrultusunda ikili ilişkilerimiz ilerlemeye devam ediyor. İki siyasi liderin ortaya koyduğu büyük vizyon Çin ile Türkiye arasındaki modern zamanlarındaki ilişkinin kurumsallaşarak ve derinleşerek ilerlemesinde önemli bir önem teşkil etmekte. Amacımız karşılıklı saygı ve karşılıklı yarar temelinde halklarımızın refahını arttıracak adımları atmaktır.

İkili ticaret hacmimiz 2023 yılında 48 milyar dolar düzeyine ulaşmıştır. Çin, Türkiye'nin Asya'da birinci, dünyada üçüncü büyük ticaret ortağıdır. Bu ticaret büyük oranda Çin'in lehinedir. Ticaret rakamlarını nasıl daha dengeli hale getirebiliriz konusunu tüm görüşmelerimizde gündeme getirdik. Türk tarım ürünlerinin ithalatı konusundaki kısıtlamaların kaldırılması gibi pratik tekliflerde bulundum. Turizm, iş birliğimizi daha da geliştirmek istediğimiz bir diğer alandır. Daha fazla Çinli turistin ülkemize gelmesini hedeflemekteyiz. Çin Kültür ve Turizm Bakanı da bu konuları ele almak üzere bu hafta Türkiye'yi ziyaret edecek.

Bu yıl Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'i de ülkemizde ağırlamak istiyoruz. Cumhurbaşkanımızın davetini tekrar Çinli meslektaşımıza ilettim.

"ÇİN'İN FİLİSTİN KONUSUNDAKİ DUYARLILIĞI MEMNUNİYET VERİCİ"

Çin'in Filistin konusundaki duyarlılığı son derece memnuniyet vericidir. Çin'in Filistinliler ile dayanışma içerisinde olmasını ve iki devletli çözümü güçlü bir şekilde desteklemesini takdirle karşılıyoruz. Devlet Başkanı sayın Şi'nin Filistin'de çözüm için geniş kapsamlı, yetkin ve etkili bir uluslararası barış konferansı için çağrıda bulunması son derece önemlidir. Ne yazık ki bazı ülkeler İsrail'in Filistin'e uyguladığı zulme destek vermeye devam ediyorlar. İsrail'e siyasi destek ve silah sağlıyorlar. Bu ülkeler İsrail'in uyguladığı soykırıma maalesef ortak olmaya devam ediyorlar. Gazze'de ateşkes, Gazze'de insani yardımların kesintisiz ve güvenli şekilde ulaştırılması ve iki devletli çözüm için önümüzdeki süreçte de Çin ile birlikte çalışmaya devam edeceğiz.

Türkiye, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini başından beri güçlü bir şekilde desteklemektedir. Adil ve kalıcı bir barışın taraflar arasında ancak diyalog ve müzakere yoluyla sağlanabileceğine inanmaktayız.

HAKAN FİDAN'DAN 'TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ' MESAJI

Çin'e yönelik silahlı terör hareketlerine karşı desteğimiz tamdır. Özellikle Çin'i karıştırmaya yönelik, Çin'in ekonomik gelişmesini durdurmaya yönelik uluslararası girişimleri doğru bulmadığımızı buradan ifade etmek istiyoruz.

Çin'in toprak bütünlüğüne, siyasal egemenliğine bizim desteğimiz tamdır.

Yarın Urumçi ve Kaşgar'ı ziyaret edeceğim. Bu iki şehir Çin'in kültürel zenginliğine katkıda bulunan iki kadim Türk İslam şehridir. Bu şehirler Çin ile Türk dünyası arasında ve Çin ile İslam dünyası arasında aynı zamanda bir köprü rolü de oynamakta. Tarihi dostluğumuzun ve komşuluğumuzun sembolleridir. Toplumların ve halkların birlikteliği güçlü devletlerin en büyük zenginliğidir."

Kaynak: ANKA