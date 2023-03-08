İran’da 4 okulda daha kız öğrenciler zehirlendi

İran’da 30 Kasım’dan bu yana toplam 25 eyaletteki 230 okulda 5 bini aşkın öğrencinin zehirlendiği vakalarda artış devam ediyor.

İran’ın Kohgiluye-Buyer Ahmed eyaletine bağlı Geçsaran ilçesi ve Yasuc kentinde toplam 4 okulda onlarca öğrencinin zehirlenme belirtileriyle hastaneye kaldırıldıkları açıklandı.

Kohgiluye-Buyer Ahmed Tıp Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Dr. Mahmud Şehamet, eyalette bulunan 4 kız okulunda zehirlenme vakalarının bildirildiğini söyleyerek, "Yasuc kentindeki 3 kız okulunda 39 ve Geçsaran ilçesindeki 1 kız okulunda 4 olmak üzere toplam 43 kız öğrenci zehirlenme belirtileri gösterdikleri için hastaneye sevk edildiler" dedi. Eyaletteki Yasuc, Siseht, Dehdeşt ve Likek kentlerinde son üç gün içerisinde toplam 280 öğrencinin zehirlenme belirtileriyle hastanelere kaldırıldığını söyleyen Şehamet, 7 öğrencinin tedavilerinin devam ederken, diğer öğrencilerin ise taburcu olduklarını aktardı.

NE OLMUŞTU?

Ülkedeki ilk zehirlenmeler, 30 Kasım 2022’de Kum’daki Nur Teknik Lisesinden 18 öğrencinin hastaneye kaldırılmasıyla görülmüştü.

İran Meclisi Zehirlenme Vakalarını Araştırma Komisyonu Üyesi Muhammed Hasan Asferi, İran’da 30 Kasım’dan bu yana toplam 25 eyaletteki 230 okulda meydana gelen toplu zehirlenme vakalarında 5 bini aşkın öğrencinin zehirlendiğini açıklamıştı.

İran Dini Lideri Ali Hamaney, kız öğrencilerin zehirlenmelerine ilişkin yaptığı açıklamada, zehirlenme vakalarını "insanlık suçu" şeklinde adlandırarak, yetkililerden olayın üzerine ciddiyetle gidilmesi ve faillerin en şiddetli şekilde cezaya çarptırılması talimatını vermişti.

İran Yargı Erki Başkanı Muhsin Ejei ise, ülke genelindeki okullara yayılan ve kız öğrencileri hedef alan saldırıları gerçekleştirenlerin "yeryüzünde bozgunculuk çıkartmak" suçlamasıyla idamla yargılanacaklarını söylemişti.

İran İçişleri Bakanı Güvenlik İşlerinden Sorumlu Yardımcısı Seyyid Mecid Mirahmedi devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, kız öğrencilerin zehirlenme vakalarıyla bağlantılı olduğu tespit edilen birden fazla kişinin gözaltına alındığını açıklamıştı.

Kaynak: İHA