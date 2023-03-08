Kılıçdaroğlu'nun adaylığına Avrupa'dan destek
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı'nın adayı olduğunun açıklanmasının ardından art arda destek mesajları gelmeye başladı. Kılıçdaroğlu'na bir destek de Avrupalı Sosyalistler Partisi'nden geldi.
Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na Avrupa’dan da destek geldi.
Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığı hakkında açıklama yapan Avrupalı Sosyalistler Partisi(PES), “PES, mayıs ayında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde muhalefetin ortak adayı olarak açıklanan, üye partimiz CHP’nin lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu güçlü bir şekilde desteklemektedir” ifadelerini kullandı.
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