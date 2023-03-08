Birleşmiş Milletler'den İngiltere'deki düzensiz göçmenlerle ilgili yasa tasarısı için 'derin endişe duyuyoruz' mesajı

Birleşmiş Milletler (BM), İngiltere hükümeti tarafından Avam Kamarasına sunulan ve düzensiz göçmenlerin Manş Denizi üzerinden İngiltere'ye girişlerini engellemeyi amaçlayan yasa tasarısından derin endişe duyduğunu açıkladı.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nden (UNHCR) yapılan yazılı açıklamada, mevcut haliyle tasarının, İçişleri Bakanlığını, düzensiz göçmenlerin İngiltere iltica sistemine erişimini engellemeye zorladığı belirtildi.

Açıklamada, "Bu sığınmacılara koruma sağlamak yerine, başka bir ülkeye gönderilmeleri için düzenlemeler yapılırken, İngiltere'de alıkonulacaklar. Tasarı kabul edilirse, bir iltica yasağı anlamına gelir. Bu, talepleri ne kadar gerçek ve zorlayıcı olursa olsun, bireysel koşulları dikkate alınmaksızın düzensiz olarak gelenlerin İngiltere'de mülteci koruması arama hakkını ortadan kaldırır. UNHCR, İngiltere hükümeti tarafından bugün Avam Kamarası'na sunulan iltica yasa tasarısından derin bir endişe duyuyor." ifadesi kullanıldı.

Kabul edilmesi halinde bunun, açık bir şekilde Mülteci Sözleşmesi'nin ihlali anlamına geleceği vurgulanan açıklamada, İngiliz halkının uzun süredir devam eden insani geleneğine de gölge düşüreceği kaydedildi.

Savaştan kaçan çoğu kişinin gerekli pasaport ve vizelere erişemediği, dolayısıyla kullanabilecekleri güvenli ve yasal yolların olmayacağı da belirtilen açıklamada, "Bu temelde ilticaya erişimlerinin engellenmesi, Mülteci Sözleşmesi'nin oluşturulma amacına da zarar verir." görüşü paylaşıldı.

Açıklamada, İngiliz hükümetine ve tüm milletvekillerine, yasa tasarısını yeniden gözden geçirme ve bunun yerine daha insancıl ve pratik çözümler arama çağrısında da bulunuldu.

İNGİLTERE'DEN DÜZENSİZ GÖÇMENLERDE İLGİLİ YENİ YASA TASARISI

İngiltere İçişleri Bakanı Suella Braverman, hükümetin hazırladığı tasarının yasalaşmasıyla ülkeye botlarla kaçak yollardan giren düzensiz göçmenlerin, herhangi bir adli inceleme ve kefalete tabi tutulmadan 28 gün içinde sınır dışı edileceğini, yasal işlemlerin sınır dışı edildikten sonra uzaktan yapılacağını kaydetmişti.

Braverman, göçmenlerin Manş Denizi'ni botlarla geçmesini engellemeye yönelik Muhafazar Parti hükümetinin hazırladığı yasa taslağıyla ilgili parlamentoda milletvekillerini bilgilendirmişti.

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ise düzensiz göçmenlerin, Manş Denizi'nden teknelerle ülkeye girişlerini durdurmak için her yolu denediklerini, ancak bunun işe yaramadığını belirterek, caydırıcılığın sağlanması için "sert" yeni yasalar çıkartmaktan başka çarelerinin kalmadığını savunmuştu.

Sunak, Başbakanlık Ofisi 10 Numara'da, hükümetin bugün açıkladığı, düzensiz göçmenlerin Manş Denizi üzerinden İngiltere'ye girişlerini engellemeyi amaçlayan "Yasa Dışı Göç Yasa Tasarısı"na ilişkin basın toplantısı düzenlemişti.

Rishi Sunak, ön yüzünde "(Göçmen) Teknelerini durdur" sloganının yazılı olduğu kürsüde yaptığı konuşmada, İngiltere'ye küçük teknelerle yasa dışı yollardan girenlerin sayısının, son 2 yılda dört kattan fazla arttığına dikkati çekmişti.

Manş Denizi'ni yasa dışı yollardan geçenlerin, doğrudan savaşın hüküm sürdüğü bir ülkeden, zulümden veya hayati tehlikelerden kaçmadığını savunan Sunak, bu kişilerin güvenli Avrupa ülkeleri üzerinden İngiltere'ye geldiklerini ve insan kaçakçılarına büyük meblağlar ödediklerini söylemişti.

Sunak, İngiltere'ye yasa dışı yollardan gelenlerin, bu ülkede kalamayacağının da altını çizmişti.

Kaynak: AA