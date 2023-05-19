İran'da, Mahsa Amini protestoları: 3 kişi idam edildi

Mahsa Jîna Amini'nin ölümüyle başlayan protestolarla bağlantılı olarak üç kişi daha idam edildi. Eylül 2022'den bu yana protestolarla bağlantılı olarak idam edilenlerin sayısı yediye yükseldi.

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İran'da, Mahsa Amini protestoları: 3 kişi idam edildi

İran'da zorunlu başörtüsü kuralına uymadığı gerekçesiyle 'ahlak polisi' tarafından gözaltına alınan ve gözaltında katledilen Mahsa Jîna Amini'nin ölümüyle başlayan protestolarla bağlantılı olarak üç kişi daha idam edildi.

AA'nın İran Yargı Erki'ne bağlı Mizan haber ajansından aktardığına göre, İsfahan'ın Hane Mahallesi'nde güvenlik güçlerine yönelik saldırının failleri oldukları iddiasıyla idama mahkum edilen Salih Mirhaşimi, Mecid Kazımi ve Said Yakubi'nin idam cezaları infaz edildi.

'DEVLETE KARŞI SAVAŞ AÇMA' SUÇLAMASI

İsfahan'da üç güvenlik görevlisinin öldürüldüğü olayda suçlu bulunarak 'devlete karşı savaş açmak' suçundan idama mahkum edilen Mirhaşimi, Kazımi ve Yakubi'nin ülkede 'terör örgütü' kabul edilen Halkın Mücahitleri Örgütü ile bağlantılı oldukları iddia edildi.

YARGITAY 10 MAYIS'TA İDAM CEZALARINI ONAMIŞTI

Mahsa Jîna Amini protestoları sırasında Kasım 2022'de İsfahan kentinin Hane Mahallesi'nde güvenlik güçlerine düzenlenen silahlı saldırıda Muhsin Hamidi, Muhammed Kerimi ve Muhsin Çeragi adlı güvenlik görevlileri hayatını kaybetmişti.

Saldırının faili olarak yakalanan Salih Mirhaşimi, Mecid Kazımi ve Said Yakubi, ocak ayında yargılandıkları mahkemede İran Ceza Kanunu'ndaki en ağır suçlardan sayılan 'muharebe' suçundan idama mahkum edilmişti. Sanıklar, mahkemenin kararına itiraz için Yargıtay'a başvurmuştu. Yargıtay ise 10 Mayıs'ta mahkumiyet kararlarını onamıştı.

Kaynak: AA

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İran protestolar - Mahsa Amini
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