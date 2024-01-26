Mahkeme esastan görüşülecek: Soykırım davasında İsrail'in talebi reddedildi

Uluslararası Adalet Divanı, Güney Afrika'nın "Gazze'de soykırım davası" başvurusunu kabul etti. Yargıç Joan E. Donoghue, İsrail'e yönelik bazı iddiaların Soykırım Sözleşmesi hükümleri kapsamına girdiğini ifade etti.

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Mahkeme esastan görüşülecek: Soykırım davasında İsrail'in talebi reddedildi

İsrail'in, aleyhinde açılan soykırım davasında kendisine yöneltilen suçlamaların Uluslararası Adalet Divanı (UAD) tarafından reddedilmesini beklediği belirtildi.

UAD'nin, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin İsrail aleyhine açtığı "soykırım" davasında ihtiyati tedbir taleplerine ilişkin kararını 26 Ocak'ta açıklayacağını duyurmasının ardından İsrail'de de bekleyiş başladı.

İsrail hükümet sözcüsü Eylon Levy, Zoom üzerinden basın mensuplarına yaptığı açıklamada, mahkemenin kararını bekleyeceklerini kaydetti.

Levy, "Elbetteki ki, mahkemenin, Güney Afrika Cumhuriyeti tarafından yöneltilen asılsız ve yanıltıcı suçlamaları reddetmesini bekliyoruz" dedi.

UAD'den 24 Ocak'ta yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in, Gazze'ye yönelik saldırılarında 1948 tarihli Birleşmiş Milletler (BM) Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni ihlali gerekçesiyle Güney Afrika Cumhuriyeti tarafından açılan davadaki ihtiyati tedbir taleplerine ilişkin kararın cuma TSİ 15.00'te açıklanacağı bildirilmişti.

REDETTİ

Uluslararası Adalet Divanı, Güney Afrika'nın "Gazze'de soykırım davası" başvurusunu kabul etti. Yargıç Joan E. Donoghue, İsrail'e yönelik bazı iddiaların Soykırım Sözleşmesi hükümleri kapsamına girdiğini ifade etti.

Adalet Divanı, İsrail'in dosyanın reddi talebini reddetti.

Divan, İsrail'in Soykırım Sözleşmesi çerçevesindeki yükümlülüklerinin bazılarını ihlal ettiğine ilişkin ihtiyati tedbir kararı almaya yetkisi olduğuna hükmetti.

Kaynak: AA

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Soykırım Uluslararası Adalet Divanı İsrail Filistin
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