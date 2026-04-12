Macaristan'da Halk Oy Vermek İçin Sandık Başında: Sonuçlar Avrupa Birliği'nin Geleceğini Belirleyebilir

Macaristan’da halk, 199 milletvekilinin belirleneceği genel seçimler için oy kullanma işlemi yerel saatle 06.00’da başladı. Yerel saatle 19.00'a kadar sürecek olan seçimlerde sandıklardan çıkacak sonuç Avrupa Birliği'nin kaderini de etkileyebilir.

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Macaristan'da vatandaşlar genel seçimlerde oy kullanmak için bugün sandık başına gidiyor.

İKİ OY KULLANILIYOR

Seçimlerde halk, biri kendi seçim bölgelerindeki adaylar, diğeri de ulusal parti listeleri olmak üzere iki oy kullanıyor.

199 MİLLETVEKİLİ SEÇİLECEK

Seçim sistemi kapsamında Macaristan Ulusal Meclisindeki 199 sandalyenin 106’sı dar bölgelerde en fazla oyu alan adaylara, 93’ü ise ulusal parti listelerine göre dağıtılıyor.

16 YILLIK ORBAN İKTİDARI SALLANTIDA

Genel seçimlerde 16 yıldır iktidarda bulunan Başbakan Viktor Orban liderliğindeki Macar Yurttaş Birliği Partisi (Fidesz) ile Peter Magyar liderliğindeki Saygı ve Özgürlük Partisi (Tisza) yarışıyor.

Anketlerin çoğu, yarışta Magyar liderliğindeki Tisza’nın önde olduğunu gösterirken kararsız seçmen oranının yüksek olması, sonuçların belirsizliğini koruduğuna işaret ediyor.

EN AZ YÜZDE 5 OY

Macaristan’da meclise girebilmek için partilerin ulusal listede en az yüzde 5 oy almaları gerekiyor.

İki partinin ortak listeyle seçime girmesi durumunda bu oran yüzde 10’a, üç veya daha fazla partinin oluşturduğu listelerde ise yüzde 15’e yükseliyor.

AVRUPA BİRLİĞİ'NDE DENGELERİ DEĞİŞTİREBİLİR

Seçim sonuçlarına göre meclisteki en az 100 milletvekiline ulaşan parti veya liste, hükümeti kurabilecek.

Yurt dışında yaşayan ve ikamet adresi Macaristan'da olmayan vatandaşlar, sadece ulusal parti listeleri için oy kullanabilirken ülkede ikamet eden seçmenler hem kendi seçim bölgelerindeki adaylara hem de ulusal parti listelerine oy verebiliyor.

Oy verme işlemi yerel saatle 19.00’a kadar sürecek. Oy verme işleminin tamamlanmasının ardından ilk sonuçların açıklanacağı tahmin ediliyor.

Sonuçların yalnızca ülkenin iç siyaseti değil Avrupa Birliği’nin siyasi dengeleri açısından da belirleyici olacağı belirtiliyor.

Kaynak: AA

Etiketler
Avrupa Birliği Macaristan Seçim
