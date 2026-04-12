Trump'tan İran Mesajı: 'Yoğun Pazarlık İçindeyiz'

ABD Başkanı Trump, İran’la müzakerelerin yoğun şekilde sürdüğünü açıkladı. Trump, anlaşma çıkmasa bile ABD’nin askeri açıdan “kazandığını” savundu.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'dan ayrılırken basın mensuplarına İran müzakereleriyle ilgili açıklama yaptı. Müzakerelerin sonucu ne olursa olsun ABD olarak İran karşısında 'askeri olarak galip geldiklerini' savunan Trump, müzakerelerin sonucunu beklediklerini kaydetti.

İslamabad'daki müzakerelerin halen devam ettiğini ifade eden ABD Başkanı, "İran’la çok yoğun müzakereler içindeyiz. Neler olacağını göreceğiz" değerlendirmesini yaptı.

'BELKİ BİR ANLAŞMA YAPARLAR'

Müzakerelerden bir anlaşma çıkıp çıkmayacağını bilmediğini belirten Trump, "Belki bir anlaşma yaparlar, belki de yapmazlar. Amerika açısından bakıldığında biz kazandık" yorumunu yaptı. Hürmüz Boğazı'nın mayınlardan temizlenmesi konusuyla da yakından ilgilendiklerini anlatan Trump, "Muhtemelen Boğaz'da birkaç mayın kalmıştır. Orada mayın tarama gemilerimiz var. Bunları temizliyoruz" dedi.

Kaynak: AA

