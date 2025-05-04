Lady Gaga’nın Rio Konserine Saldırı Planı Son Anda Engellendi

Brezilya polisinden yapılan açıklamada, saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen iki kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Şüphelilerin, konser sırasında el yapımı patlayıcılarla kalabalığa saldırmayı planladığı ve bu eylemi sosyal medyada dikkat çekmek amacıyla organize ettikleri öne sürüldü.

Yaklaşık 2 milyon kişinin izlediği konser, büyük bir güvenlik önlemi altında sorunsuz tamamlandı. Lady Gaga’nın sahne performansı sırasında yaşanan bu güvenlik tehdidine rağmen etkinliğin barışçıl bir şekilde sona ermesi, hem katılımcıları hem yetkilileri rahatlattı.

Polis yetkilileri, olayın detaylarıyla ilgili soruşturmanın sürdüğünü ve kamuoyunun güvenliği için gerekli önlemlerin artırıldığını belirtti.

LADY GAGA KİMDİR?

Lady Gaga, asıl adıyla Stefani Joanne Angelina Germanotta, 28 Mart 1986 tarihinde New York'ta doğmuş Amerikalı bir şarkıcı, söz yazarı, oyuncu ve iş kadınıdır. Müzik kariyerine 2000’li yılların başında başlamış, 2008 yılında yayımladığı “The Fame” albümüyle dünya çapında tanınmıştır. Albümdeki "Just Dance" ve "Poker Face" gibi hit şarkılarla kısa sürede pop müzik sahnesinin en dikkat çeken isimlerinden biri hâline gelmiştir.

Lady Gaga, müziğinde pop, dans, elektronik ve rock gibi farklı türleri harmanlamasının yanı sıra; çarpıcı sahne şovları, sıra dışı kıyafetleri ve güçlü vokaliyle tanınır. Kariyeri boyunca birçok kez tarzını ve imajını değiştirerek sanatının sınırlarını zorlamıştır.

Başarıları arasında:

13 Grammy Ödülü

Oscar (En İyi Orijinal Şarkı - Shallow, 2019)

Altın Küre Ödülü

Milyonlarca albüm ve single satışı

Gaga, Sosyal haklar ve LGBTQ+ savunuculuğundaki rolü ile de tanınır.

Ayrıca 2018 yılında Bradley Cooper ile başrolünü paylaştığı “A Star Is Born” (Bir Yıldız Doğuyor) filmiyle oyunculukta da büyük beğeni toplamış ve bu rolüyle Oscar'a aday gösterilmiştir.