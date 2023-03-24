Fransa’da, Bordeaux Belediye binası ateşe verildi

Fransa’da tartışmalı emeklilik reformuna karşı gerçekleştirilen gösterilerde Bordeaux Belediye binasının ön kapısı ateşe verildi. Fransa İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde düzenlenen protestolarda 457 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

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Fransa’da, Bordeaux Belediye binası ateşe verildi

Fransa’da 2 aydır kitlesel protestolara yol açan ve emeklilik yaşının kademeli olarak 64’e çıkarılmasını içeren reforma ilişkin yasa tasarısının Ulusal Meclis’te oylamaya sunulmadan kabul edilmesinin ardından sokaklarda tansiyon düşmüyor.

Fransız sendikalarına göre dün akşam ülke genelindeki protestolara yaklaşık 3.5 milyon, polise göre ise 1 milyondan fazla kişi katıldı. Ülkenin güneybatısındaki Bordeaux şehrinde belediye binasının ön kapısı ateşe verildi. Bölgeye itfaiye ekibi sevk edilirken, alevler kısa sürede söndürüldü.

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin gösterilerin ardından yaptığı açıklamada, ülke genelinde 457 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Darmanin ayrıca 441 polisin yaralandığını belirtti.

Kaynak: İHA

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