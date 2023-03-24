NASA açıkladı: 'Şehir katili’ asteroit Dünya ile Ay arasından geçecek!

Bir şehri yok edebilecek büyüklükteki ‘2023 DZ2’ isimli asteroit, bu hafta sonu Dünya ile Ay'ın yörüngesi arasından zararsız bir şekilde geçerek bilim insanlarına nesneyi yakından inceleme fırsatı verecek.

Nasa yaptığı açıklamada, yaklaşık 40 ila 90 metre çapında olduğu tahmin edilen bir asteroidin, Dünya’ya bu kadar yaklaşmasının nadir olduğunu ve bunun gibi olayların yalnızca on yılda bir meydana geldiğini belirtti.

Bir ay önce keşfedilen ‘2023 DZ2’ isimli asteroit, ABD saatiyle cumartesi Ay’ın 515 bin kilometre (km) yakınından geçecek ve birkaç saat sonra, yaklaşık saatte 28 bin km hızla Dünya'nın yanından geçecek.

DÜRBÜN VE KÜÇÜK TELESKOPLARLA GÖZLEMLENEBİLECEK

Yakın karşılaşma, gökbilimcilere 68 bin km'den biraz daha uzaktaki bir uzay taşını inceleme şansı verecek. Asteroit, dürbün ve küçük teleskoplarla gözlemlenebilecek.

The Guardian’ın yaptığı habere göre; Avrupa Uzay Ajansı, "Bu 'şehir katilinin’ Dünya'ya çarpma şansı yok, ancak yaklaşımı gözlemler için harika bir fırsat sunuyor" açıklamasında bulundu.

On yılda bir görülen büyüklükteki asteroit canlı olarak https://www.virtualtelescope.eu adresinden takip edilebilecek.

Kaynak: Gerçek Gündem