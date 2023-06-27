Kremlin'den 'Prigojin' açıklaması: "Nerede olduğunu bilmiyoruz"

Kremlin'den yapılan açıklamada "Prigojin'in nerede olduğunu bilmiyoruz, Putin orduya hitap edecek" ifadeleri kullanıldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Wagner’cilerin ayaklanması sırasında görev başında olan asker ve kolluk kuvvetlerine hitaben yaptığı konuşmada, “Sizler bir iç savaş yaşanmasının önünü kestiniz” dedi.

Wagner lideri Prigojin'in hafta sonu başlattığı isyan girişimi Belarus aracılığıyla sona ermişti. Kremlin, Prigojin'in hakkındaki suçlamaların düşürülmesi karşılığında Belarus'a gideceğini açıklamıştı.