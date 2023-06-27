24 yılda sadece 4 yıl işe giden öğretmen işten çıkarıldı

İtalya, 24 yıllık görev süresi boyunca sadece 4 yıl işe giden ama maaş almaya devam eden öğretmeni konuşuyor.

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24 yılda sadece 4 yıl işe giden öğretmen işten çıkarıldı

İtalya'nın Venedik kenti yakınlarında yaşayan 56 yaşındaki öğretmen Cinzio Paolina De Lio, 24 yılda sadece 4 yıl işe giderek hatırı sayılır bir “çalışmadan maaş alma” hikayesine imza attı.

De Lio, çalışma hayatının 20 yılını hastalık izni, tatil ve konferanslara katılma bahanesiyle aldığı izinlerle geçirdi. İtalya basınına göre "ülkenin en kötü çalışanı" seçilen öğretmen, neredeyse hiç çalışmadan yıllarca maaş aldı.

Edebiyat ve felsefe öğretmeni kadının görev yaptığı ama pek görülmediği Venedik yakınındaki ortaokulda öğretmenler sonunda ayaklandı. De Lio'nun işe hiç gelmemesini protesto eden öğretmenler iş bırakarak duruma tepki gösterdi.

DERS SAATLERİNDE PLAJA GİTMİŞ

İş saatlerinde plaja giden kadın öğretmenin katıldığı derslerde de genelde bir şey yapmadığı ve telefonuyla ilgilendiği, ders kitabı bile olmadığı ve notları da rastgele verdiği kaydedildi.

Tepkiler üzerine De Lio, nihayetinde çalışmadan para kazandığı günlere veda etti ve 22 Haziran'da işten çıkarıldı. Şikayetleri değerlendiren İtalya mahkemesi, De Lio'nun kesinlikle öğretmenlik için uygun olmadığına hükmetti.

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