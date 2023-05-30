Kosova'nın kuzeyinde gerginlik sürüyor: NATO'dan acilen şiddetin durdurulması çağrısı

Kosova'nın kuzeyindeki Zveçan Belediyesi önünde protesto düzenleyen Sırplar ile NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR) birlikleri arasında dün akşam saatlerinde arbede yaşandı.

KFOR, belediye binası önündeki kalabalığı göz yaşartıcı gaz kullanarak dağıtmaya çalıştı, protestocular KFOR güçlerine sert cisimler atarak karşılık verdi.

SIRBİSTAN CUMHURBAŞKANI'NDAN ÇAĞRI

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Kosovalı Sırplara NATO ile çatışmaya girmemeleri çağrısında bulundu.

Kosovalı Sırpların, Kosova Başbakanı Albin Kurti'nin "emriyle" seçilen belediye başkanlarına olan memnuniyetsizliklerini dile getirmek için toplandıklarını söyleyen Vucic, "Aylardır, Kurti'nin tek amacının çatışma olduğunu ve bölgede kan dökülmesini amaçladığını anlatmaya çalıştım. Tam da istediği gibi oldu ve Sırplar ile NATO karşı karşıya geldi." dedi.

52 SIRP, 41 KFOR ASKERİ YARALANDI

Yaşanan arbedenin ardından 52 Kosovalı Sırp'ın yaralandığını aktaran Vucic, "Biri ağır yaralı, 3 kişi de yoğun bakımda. 41 KFOR askeri de yaralandı." diye konuştu.

11 İTALYAN ASKERİ YARALANDI

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Kosova’daki son gelişmelere dair Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Kosova’da Sırp göstericiler ile Kosova polisi arasındaki çatışmalarda yaralanan KFOR misyonu askerlerine dayanışmamı belirtmek istiyorum. Aralarında 3’ü ağır ancak hayati tehlikesi olmayan 11 İtalyan askeri de var. İtalyan askerleri, kendilerini barışa adamaya devam ediyor.” ifadelerini kullandı.

PROTESTOLAR SÜRÜYOR

Son günlerde gerilimin arttığı Kosova'nın kuzeyindeki Sırplar, yeni Arnavut belediye başkanlarının göreve başlamasını engellemek ve belediye binalarına girmek için Zveçan, Zubin Potok ve Leposaviç'teki belediye binaları önünde toplanarak protesto düzenliyor.

NATO'DAN ACİLEN ŞİDDETİN DURDURULMASI ÇAĞRISI

NATO, ittifakın Kosova'daki Barış Gücü (KFOR) askerlerine yapılan saldırıları kınayarak, acilen şiddetin durdurulması çağrısında bulundu.

NATO Sözcüsü Oana Lungescu, Kosova'nın kuzeyindeki Zveçan Belediyesi önünde protesto düzenleyen Sırplar ile KFOR askerleri arasındaki arbedede saldırıya uğrayan bazı askerlerin yaralandığı bilgisini paylaştı.

"NATO, Kosova'nın kuzeyinde KFOR askerlerine nedensiz yapılan saldırıları kınamaktadır." ifadesini kullanan Lungescu, saldırıların kabul edilemeyeceğini, şiddetin derhal durdurulması gerektiğini belirtti.

Kosova polisinin belediye binalarından çekilmesini ve yeni seçilen Arnavut belediye başkanlarının görevlerine başlamamasını talep eden Sırplar, sabah polis kordonunu aşarak belediye binalarına girmeye çalışmıştı.

Kaynak: AA