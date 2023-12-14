Kore Yarımadasında alarm verildi: Çin ve Rus uçakları girdi

Güney Kore, Kore Hava Savunma ve Tanımlama Sahası'na (KADIZ) 2 Çin ve 4 Rus uçağının girdiğini ve bölgeye savaş uçakları gönderdiklerini bildirdi.

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Kore Yarımadasında alarm verildi: Çin ve Rus uçakları girdi

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, öğle saatlerinde 2 Çin ve 4 Rus uçağının Ulleung Adası'nın kuzeyinde KADIZ'a girdiğinin belirlendiği belirtildi.

Uçakların ülkenin hava sahasını ihlal etmediği bilgisine yer verilen açıklamada, Güney Kore'nin önlem amaçlı bölgeye savaş uçakları sevk ettiği bildirildi.

Uluslararası hukukta tanımı bulunmayan ve herhangi bir uluslararası otorite tarafından denetlenmeyen Hava Savunma ve Tanımlama Sahası (ADIZ) genelde ülkelerce tek taraflı ilan ediliyor.

Tanımlama sahası, ülkenin tanımlı hava sahasını ihlal niyeti olmayan sivil uçakları kapsamına almıyor ancak bölgeye giren askeri uçaklar, potansiyel tehdit olarak değerlendirilerek uyarılıyor.

Kaynak: AA

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Çin Rusya Güney Kore
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