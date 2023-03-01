Kolombiya'da havalimanında kriz çıktı

Kolombiya hava yolu şirketi Viva Air'in ulusal ve uluslararası tüm uçuşlarını aniden iptal etmesi nedeniyle yüzlerce yolcu havalimanlarında mahsur kaldı.

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Kolombiya'da havalimanında kriz çıktı

Kolombiya'da, havalimanlarında saatlerce bekletilen yolcular, şirket ve resmi yetkililerden tatmin edici bir cevap alamaması üzerine protesto gösterisi düzenledi.

Arjantin'in Buenos Aires, Brezilya'nın Sao Paulo, Kolombiya'nın Barranquilla, Cartagena, Cali, Medellin ve Bogota kentlerinde biletleri iptal edilen yolcular, etrafa saldırıda bulundu. Çok sayıda güvenlik gücünün sevk edildiği havalimanlarında gerginliğin devam ettiği bilgisi paylaşıldı.

Viva Air şirketinden yapılan açıklamada, yaşadıkları ekonomik kriz nedeniyle ulusal ve uluslararası farklı noktalardaki operasyonlarını askıya aldıklarını duyurdu.

Açıklamada, "Bugün Sivil Havacılık, Viva'nın daha güçlü ve daha büyük hava yolları grubuyla entegrasyonuna izin verilmesine yönelik acil talebini karara bağlamamıştır. Kuruluş tarafından benzeri görülmemiş bu karar, Viva'nın maalesef faaliyetlerini askıya almasını zorunlu kılmıştır" ifadesine yer verildi.

NE OLMUŞTU?

Viva Air, mali kriz nedeniyle şirketlerin iflas etmesine izin veren 560 sayılı Kararname kapsamında İş Kurtarma Sürecini birkaç ay önce kabul etmişti. Yaklaşık 5 bin çalışanı olan Viva Air, Kolombiya Sivil Havacılıktan başka bir hava yolu şirketiyle birleşmesi yönünde talepte bulunmuştu.

Bölgenin önemli hava yollarından Avianca dahil birçok hava yolu şirketi, Viva Air'i satın almak için Kolombiya Sivil Havacılık ile görüşmeler gerçekleştirmiş ancak henüz sonuç alamamıştı.

Sivil Havacılık ise Twitter'daki açıklamasında, mağdur olan yolculardan yoğun şikayetler aldıklarını belirterek yolcuların haklarına saygı gösterileceğini ve programlanan uçuşların yeniden düzenleneceğini bildirdi. Öte yandan Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro da mağdur olan yolculara ilişkin sosyal medya hesabındaki paylaşımında, Viva Air tarafından biletleri iptal edilen yolcuların devlet hava yolu şirketi Satena ile uçmasını önerdi. Petro, "Satena, en azından yolcuların haklarını savunmak için derhal faaliyete geçmelidir" dedi.

Kaynak: AA

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