Kolombiya’da 7,1 Büyüklüğünde Deprem! Tsunami Alarmı Verildi

Kolombiya’da 7,1 büyüklüğünde deprem paniği yaşandı. Başkent Bogota çevresinde de hissedilen sarsıntının ardından tsunami uyarısı yapılırken, şu ana kadar can kaybı veya hasar bildirimi gelmedi.

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Kolombiya’da 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi’nin (EMSC) verilerine göre, başkent Bogota çevresinde de hissedilen sarsıntı paniğe neden oldu. İlk belirlemelere göre depremle ilgili şu ana kadar can kaybı veya hasar bilgisi paylaşılmadı.

Kolombiya Jeoloji Servisi’nin ön değerlendirmesinde, depremin merkez üssünün Chocó eyaletine bağlı San José del Palmar olduğu ve sarsıntının yaklaşık 82 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtildi.

Kolombiya’da 7,1 Büyüklüğünde Deprem! Tsunami Alarmı Verildi - Resim : 1

TSUNAMİ UYARISI YAPILDI

Deprem, ülkenin farklı bölgelerinde de hissedilirken, sarsıntının ardından tsunami uyarısı yapıldı.

Kaynak: AA-İHA

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