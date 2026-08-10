Kolombiya’da 7,1 Büyüklüğünde Deprem! Tsunami Alarmı Verildi

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Kolombiya’da 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi’nin (EMSC) verilerine göre, başkent Bogota çevresinde de hissedilen sarsıntı paniğe neden oldu. İlk belirlemelere göre depremle ilgili şu ana kadar can kaybı veya hasar bilgisi paylaşılmadı.

Kolombiya Jeoloji Servisi’nin ön değerlendirmesinde, depremin merkez üssünün Chocó eyaletine bağlı San José del Palmar olduğu ve sarsıntının yaklaşık 82 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtildi.

TSUNAMİ UYARISI YAPILDI

Deprem, ülkenin farklı bölgelerinde de hissedilirken, sarsıntının ardından tsunami uyarısı yapıldı.

Kaynak: AA-İHA