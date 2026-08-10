Netanyahu'dan Geri Adım! Dün Ateşkes Anlaşmasını Tanımadığını Açıklamıştı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner'a, Gazze'ye ilişkin 15 maddelik plana şans vermeye hazır olduğunu ilettiği öne sürüldü. Netanyahu, dün yaptığı basın toplantısında 15 maddelik ikinci aşamayı kabul etmediğini açıklamıştı.

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Netanyahu'dan Geri Adım! Dün Ateşkes Anlaşmasını Tanımadığını Açıklamıştı
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İsrail'in Kanal 12 televizyonunun ABD muhabiri Barak Ravid'in İsrailli bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, Netanyahu geçen hafta Kushner ile telefonda görüştü.

NETANYAHU GERİ ADIM ATTI

Netanyahu'nun görüşmede Hamas'ın silah bırakacağına inanmadığını ancak plana şans vermeye hazır olduğunu belirttiği, bu kapsamda Gazze'ye yönelik saldırıların azaltılması ve İsrail ordusunun "Sarı Hat"ın batısına ilerlememesi konusunda taahhütte bulunduğu iddia edildi.

Kanal 12'nin internet sitesi N12'de yer alan haberde de Gazze Barış Kurulu'nun İsrail'den plana şans vermesini, ordunun mevcut aşamada Sarı Hat'taki konumunu korumasını ve askerlere doğrudan tehdit bulunmadıkça hattın ötesine ateş açmamasını istediği belirtildi.

15 MADDELİK YOL HARİTASI DUYURULMUŞTU

Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Nikolay Mladenov, Hamas’ın ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasının uygulanmasına yönelik ayrıntılı bir yol haritasını kabul ettiğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump da Barış Kurulu'nun, Hamas ve Gazze'deki diğer silahlı gruplarla silahların bırakılması konusunda anlaşmaya vardığını duyurmuştu.

Hamas, Filistinli gruplarla birlikte müzakere sürecine ve arabulucuların ikinci aşamanın tamamlanmasına yönelik sunduğu önerilere olumlu yaklaştığını bildirmişti. Hamas, İsrail'in saldırılarını durdurması ve üzerinde mutabakata varılan hususlara ilişkin takvim oluşturulmasının temel şart olduğunu, ikinci aşamanın uygulanmasının da İsrail'in ilk aşamadaki yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmesine bağlı olduğunu vurgulamıştı.

Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi de Gazze Şeridi'nin yönetimini devralmak için kurumsal ve operasyonel hazırlıklarını tamamladığını açıklamıştı.

Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasının ilk aşaması 10 Ekim 2025’te yürürlüğe girmişti. Ateşkes, esir takası ve insani yardımların artırılmasını öngören anlaşmaya rağmen İsrail'in saldırıları ve yardım girişine yönelik kısıtlamaları sürmüştü.

NETANYAHU DÜN PLANI KABUL ETMEDİKLERİNİ DUYURMUŞTU

Başbakan Netanyahu, haftalık kabine toplantısının açılışında yaptığı konuşmada, Barış Kurulu'nun Gazze'de ateşkese ilişkin duyurduğu yeni yol haritasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Gazze'de ateşkesin ikinci aşamasının uygulanmasına ilişkin 15 maddelik yeni yol haritasını kabul etmediklerini açıklayan Netanyahu, İsrail ordusunun Hamas tamamen silahsızlandırılmadan Gazze Şeridi'nde işgal ettiği bölgelerden çekilmeyeceğini ifade etti.

Netanyahu, "Silahsızlanma derken ağır ve hafif silahları, kısacası tüm silahları kastediyorum. Biz, düzmece veya hayali bir silahsızlanmadan değil, gerçek bir silahsızlanmadan bahsediyoruz." ifadesini kullandı.

Hamas'ın silahsızlandırılmasına ilişkin ABD yönetimiyle görüştüklerini söyleyen Netanyahu, "Onların bazı fikirleri var ve bu fikirlerin bir kısmı bizim için kabul edilebilir bir kısmı ise kabul edilemez nitelikte." diye konuştu.

Gazze'de Uzlaşı Çöktü: İsrail Barış Kurulu'nun Ateşkesin İkinci Aşamasına Dair Planını ReddettiGazze'de Uzlaşı Çöktü: İsrail Barış Kurulu'nun Ateşkesin İkinci Aşamasına Dair Planını ReddettiGüncel

Kaynak: AA

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