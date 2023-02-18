Kolombiya Cumhurbaşkanı, Peru'da istenmeyen adam ilan edildi

Peru Kongresi, polise yönelik ifadeleri nedeniyle Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'yu ülkede "istenmeyen kişi" ilan etti.

Kolombiya Cumhurbaşkanı, Peru'da istenmeyen adam ilan edildi

Cumhuriyet Kongresi Genel Kurulunda yapılan oylamada, önerge 72 lehte, 29 aleyhte ve 7 çekimser oyla kabul edildi.

Kararın ardından yapılan açıklamada, "Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'nun, Peru Ulusal Polisimize yönelik suç teşkil eden açıklamaları reddedildi ve onun istenmeyen kişi ilan etmeyi öneren 5607 sayılı önerge onaylandı." ifadesine yer verildi.

Cumhurbaşkanı Petro, 12 Şubat'taki açıklamasında, Peru'da devam eden hükümet karşıtı protestolara değinerek, "Peru'da, (Polisin göstericilere müdahalesi) Amerikan İnsan Hakları Sözleşmesi çiğnenerek kendi halklarına karşı Naziler gibi yürüyorlar." ifadesini kullanmıştı.

Peru basınına göre, 11 Aralık 2022'den bu yana gösterilerde 64 kişi hayatını kaybetti, yaralı sayısı 1700'ü aştı.

Peru'da protestolar, eski Cumhurbaşkanı Pedro Castillo'nun 7 Aralık 2022'de Kongre tarafından görevden alınması üzerine başlamıştı.

Göstericiler, Cumhurbaşkanı Boluarte'nin istifa etmesini, erken seçime gidilmesini ve gözaltında bulunan eski Cumhurbaşkanı Pedro Castillo'nun serbest bırakılmasını istiyor.

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