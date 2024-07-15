Kırgızistan'da Sel Felaketi: 1 Ölü, 4 Kayıp

Kırgızistan'da sağanak yağış sel felaketine dönüştü. Sel felaketinde bir kız çocuğu hayatını kaybederken, 4 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

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Kırgızistan'da Sel Felaketi: 1 Ölü, 4 Kayıp

Kırgızistan’ın güneyindeki Oş şehrinde dün etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen sel felaketi büyük yıkıma yol açtı. Kırgızistan Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, sel sularına kapılan 4 yaşındaki kız çocuğunun cansız bedeninin Özbekistan’ın Andican şehrindeki ırmakta bulunduğu, kaybolan diğer 4 kişiyi arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı İdaresi Enformasyon Politikası Servisi Başkanı Dayırbek Orunbekov yaptığı açıklamada, 342 ev, 16 araç ve 25 hektar tarım arazisinde hasar meydana geldiğini ifade etti.
Kırgızistan’ın Oş şehrinde dün sağanak yağış nedeniyle nehrin taşması sonucu pazar yeri, parklar ve evler sular altında kalmış, insanlar binaların çatılarına çıkarak yardım beklemişti.

Kaynak: İHA

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