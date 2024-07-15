Trump'ın Mitinginde Ölmüştü: Acı Detay Ortaya Çıktı

Donald Trump'a yönelik suikast girişiminde yeni detaylar ortaya çıkıyor. Mitingde hayatını kaybeden kişinin, ailesini korumak için onların üzerine atladığı ortaya çıktı.

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Trump'ın Mitinginde Ölmüştü: Acı Detay Ortaya Çıktı

Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti başkan adayı Donald Trump'a yönelik suikast girişiminde bulunulan mitingde hayatını kaybeden kişinin ailesini korumaya çalışırken vurulduğu bildirildi.

50 yaşında gönüllü bir itfaiyeci olan Corey Comperatore, cumartesi günü Pennsylvania'daki mitingde silah sesleri duyulmaya başladıktan sonra kendini ailesinin üzerine attı.

Pennsylvania Valisi Josh Shapiro pazar günü düzenlediği mitingde, "Corey bir kahraman olarak hayatını kaybetti" dedi.

Pennsylvania eyalet polisi, mitingde vurulan diğer iki kişinin 57 yaşındaki David Dutch ve 74 yaşındaki James Copenhaver olduğunu açıkladı. İki ismin durumu cumartesi günü kritik olarak açıklansa da şimdi stabil halde oldukları belirtildi.

Shapiro, Comperatore'nin eşi ve iki çocuğuyla görüştüğünü ifade etti. "Corey her pazar günü kiliseye giderdi" diyen Shapiro, "O toplumunu severdi, özellikle de ailesini severdi" dedi. Vali, Comperatore'nin büyük bir Trump destekçisi olduğunu ve cumartesi günkü miting için çok heyecanlı olduğunu belirtti. Eyalet polisi, Comperatore'nin saldırının meydana geldiği Butler'ın 19 kilometre uzağında yaşadığını bildirdi.

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