Kiev'de mahkeme binasında patlama! Saldırgan öldü, 2 kişi yaralandı

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bir mahkeme binasında meydana gelen patlamada, patlayıcı ile saldırı gerçekleştirdiği belirtilen kişinin öldüğü, 2 emniyet personelinin yaralandığı bildirildi.

Kiev'de mahkeme binasında patlama! Saldırgan öldü, 2 kişi yaralandı

Kiev Şehir Askeri İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Kiev'deki Şevçenko Bölge Mahkemesi'nde çarşamba günü yerel saatle 17.20'de patlama meydana geldi.

Olay yerine gelen Ukrayna İçişleri Bakanı İgor Klimenko, gazetecilere yaptığı açıklamada, patlayıcıyla saldırı düzenleyenin İgor Gumenyuk isimli sanık olduğunu söyledi.

Klimenko, "Gumenyuk, duruşma sonrasında kendisini tuvalete kilitleyerek güvenlik güçlerinin üzerine patlayıcı attı. Bunun ardından Gumenyuk, binadan kaçmaya çalıştı ancak havaya ateş eden polis tarafından durduruldu. Bu esnada Gumenyuk, bir odaya kapandı ve tekrar emniyet personelinin üzerine patlayıcı attı. Gumenyuk öldü, 2 emniyet personeli yaralandı." dedi.

Yaralıların hastaneye kaldırıldığını aktaran Klimenko, patlayıcıların mahkeme binasına ne şekilde getirildiğinin belirsiz olduğunu söyledi.

Klimenko, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ifade etti.

2015'te Ukrayna Parlamentosu binasının yanında gerçekleştirilen ve Ukrayna Ulusal Muhafızları'ndan 4 kişinin hayatını kaybettiği el bombalı saldırının şüphelilerinden biri olan İgor Gumenyuk'un bugün mahkeme binasında duruşmasının olduğu öğrenildi.

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