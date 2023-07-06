Cinsel ilişki videoları ile şantaj ve tehdidin sonu kötü bitti: Cinsel organını kesti

Bir adam sevgilisiyle vinsel iişkiye girmek istedi. Ancak kadın bu teklifi geri çevirdi. Adam ise cinsel ilişki teklifine ret yanıtı alınca çılgına döndü ve tehditler savurdu. Video görüntüleri ile tehdit edilen kadın sevgilisinin cinsel organını gözünü kırpmadan kesti.

Cinsel ilişki videoları ile şantaj ve tehdidin sonu kötü bitti: Cinsel organını kesti

Endonezya'da bir adam, sevgilisiyle cinsel ilişkiye girmek istedi. Adam teklifini reddeden sevgilisini, çektikleri cinsel içerikli videoları yayınlamakla tehdit edip şantajda bulundu. Duruma sinirlenen kadın, adamın cinsel organını kesti.

CİNSEL İLİŞKİ VİDEOLARIYLA TEHDİT ETTİ, ŞANTAJ YAPTI

Olay, Kuzey Sumatra'nın Sibolga kentinde bir otelde gerçekleşti. Sibolga Polis Şefi, 28 yaşındaki mağdurun, 7 aydır birliktelik yaşadığı kız arkadaşından cinsel ilişki istediğini, ancak kadının bunu reddettiğini belirtti.

Sibolga açıklamasında "Mağdur, zanlının kendisiyle cinsel ilişkiye girmesini istedi. Ancak zanlı, mağdurun daha önceki sözlerinden dolayı kırıldığı için bu teklifi reddetti. Zanlı, cinsel ilişki videolarını yaymakla tehdit eden mağdura saldırdı" dedi.

CİNSEL ORGANINI KESTİ

Mağdur, cinsel ilişki videosunu yaymakla tehdit ettikten sonra, tartışma kavgaya döndü ve kadın bir bıçak kaparak adamın cinsel organını kesti.

ADAM YOĞUN BAKIMDA

Aldığı yarayla aşırı kan kaybeden adam sağlık görevlileri tarafından hastaneye kaldırıldı. Adamın şu anda yoğun bakımda olduğu bildirildi. Cinsel organın yeniden dikilebileceği ya da adamın bir daha cinsel ilişkiye girebileceği henüz belli değil. Öte yandan polis, kadının tutuklandığını doğruladı.

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