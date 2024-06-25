Kenya'da vergi artışı protestosu büyüdü, parlamento binası ateşe verildi!

Kenya'da vergi artışı yasa tasarısına karşı sokaklara dökülen protestocular, parlamento ve belediye binasını ateşe verdi. Gösterilerde en az 5 kişi hayatını kaybetti.

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Kenya'da vergi artışını içeren yasa tasarısına yönelik protestolar devam ediyor.

Başkent Nairobi'deki göstericiler, yasa tasarısının parlamentoda kabul edilmesinden kısa bir süre sonra polis engelini aşarak binayı bastı. Protestocular parlamento binasının bir kısmını ve girişteki güvenlik güçlerine ait bir aracı ateşe verdi.

MİLLETVEKİLLERİ TÜNELDEN KAÇTI

Milletvekillerinin bir kısmı tünelden kaçarken, göstericiler tasarıya karşı oy kullanan muhalif milletvekillerinin kuşatma altındaki binadan çıkmalarına izin verdi.

Kenya'da vergi artışı protestosu büyüdü, parlamento binası ateşe verildi! - Resim : 1

5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su kullanan polisin müdahale sırasında gerçek mermi kullandığı da belirtildi. Onlarca protestocunun yaralandığı gösterilerde, en az 5 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi. Sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde müdahale etti.

BELEDİYE BİNASI DA ATEŞE VERİLDİ

Göstericiler ayrıca Nairobi Valisi Johnson Sakaja'nın ofisinin bulunduğu belediye binasını da ateşe verdi. Polis, alevlere tazyikli su ile müdahale etti.

VERGİ ARTIŞI TASARISI

Protestolara neden olan yasa tasarısıyla ekonominin canlandırılması, ek 346,7 milyar Kenya Şilini vergi geliri elde edilmesi ve dış borcun hafifletilmesi planlanıyor.

Kaynak: Gerçek Gündem

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