Kazakistan'dan Rusya'ya 'ambargo' kararı!

Kazakistan, Rusya’ya askeri amaçlarla kullanılan 106 farklı ürünün ihracatını yasakladı.

Konuya ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulunan Kazakistan Ticaret ve Entegrasyon Bakan Yardımcısı Kayrat Torebayev, ihracatı yasaklanan ürünler arasında insansız hava araçları ve parçaları, elektronik cihazlar, çiplerin yer aldığını kaydetti.

YAPTIRIMLARA UYACAKLARINI BELİRTMİŞTİ

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, geçtiğimiz ay resmi ziyaret gerçekleştirdiği Almanya’da yaptığı açıklamada, ülkesinin Rusya’ya yönelik yaptırımlara uyacağını belirtmişti.

NE OLMUŞTU?

Başta Avrupa Birliği (AB) ve ABD olmak üzere Rusya'nın Ukrayna'nın işgaline tepki olarak bir dizi yaptırımlar uygulanmıştı.

Kaynak: Gerçek Gündem