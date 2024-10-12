Katar'dan İsrail'e 'UNIFIL' Tepkisi

Katar, İsrail'in Birleşmiş Milletler’in (BM) Lübnan'daki Geçici Barış Gücü'ne (UNIFIL) saldırısını kınadı. Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Lübnan'da UNIFIL'i hedef almasının "uluslararası insani hukuk hükümlerinin ve BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararının açık bir ihlali" olduğu belirtildi.

İsrail'in UNIFIL güçlerine saldırısının kınandığı açıklamada, saldırıya ilişkin derhal uluslararası soruşturma açılması talep edildi.

NE OLMUŞTU?

UNIFIL, 10 Ekim'de İsrail ordusunun bir gözlem kulesini hedef alması sonucu 2 barış gücü askerinin yaralandığını duyurmuştu.

Dün de İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki Ras Nakura bölgesinde UNIFIL komuta merkezinin ana girişini top mermisiyle hedef almış, bir UNIFIL gözlem kulesi de "Merkava tankı" ile vurulmuştu. Saldırılarda 2 askerin daha yaralandığı bildirilmişti.

Kaynak: AA