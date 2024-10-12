İsrail Lübnan'ın Güneyi ve Doğusunu Bombaladı

İsrail savaş uçakları, Lübnan'ın doğusunda ve güneyindeki birçok bölgeye hava saldırıları düzenledi. Saldırılarda, can kaybı, yaralanma ya da maddi hasara dair açıklama yapıldı.

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İsrail Lübnan'ın Güneyi ve Doğusunu Bombaladı

Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, ülkenin doğusunda yer alan Baalbek bölgesine bağlı Sarain el-Tahta beldesinde bir yumurta deposuna İsrail hava saldırısı gerçekleşti.

Ülkenin güneyindeki Sayda kentine bağlı Kevseriyye es-Siyad beldesinde 3 katlı bir bina İsrail hava saldırısı sonucu yerle oldu.

Beldeye yoğun saldırıların ardından Kevseriyye es-Siyad ile el-Gassaniyye beldeleri arasındaki yol trafiğe kapandı.

Yine Lübnan'ın güneyindeki Sur ilçesine bağlı el-Huş bölgesi çevresi, Nebatiye kentinin güneyindeki Zifta ve Zahrani beldeleri İsrail savaş uçaklarının hedefi oldu.

Saldırılarda, can kaybı, yaralanma ya da maddi hasara dair bilgi verilmedi.

Kaynak: AA

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